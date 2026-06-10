Una mujer desafía a los barones del PJ neuquino, que ahora la llaman "traidora": "Al Turco lo hice ganar yo"

Anahí Valdez dijo que fue quien le dio el triunfo a Asaad en la interna con votos de Zapala. "En el partido siempre pusieron a las hijas y las novias, nunca militantes", sostuvo.

Anahí Valdez no se quedó callada. La vicepresidenta del Partido Justicialista de Neuquén decidió salir a responder públicamente después de que José “Turco” Asaad , el presidente del partido e intendente de Vista Alegre —al que ella le aportó votos decisivos para ganar la interna del 15 de marzo— la llamara “traidora” ante toda la provincia.

“Yo no te traicioné, pibe, ¿de qué hablás?, desde el día uno te dije cómo eran las cosas, sabías mi postura”, dijo Valdez en diálogo con LM Neuquén , quien no le esquivó ninguna acusación. Y acotó: "No soy parrilista ni rolista, soy peronista".

Valdez sostuvo que muchos le dicen que tiene "fama de brava" dentro del PJ, pero aclaró por qué está tan molesta con Asaad. “Las mujeres siempre tenemos que estar demostrando que somos angelitos o bravas, cuando en realidad solamente queremos defender una postura. Nunca le falté el respeto a nadie. Tampoco me salí a hacer la víctima la cantidad de veces que perdí”, recordó.

Pero para entender un poco este conflicto, hay que arrancar desde el principio. El 15 de marzo, el PJ neuquino fue a internas para renovar su conducción, algo que no sucedía hace años. Y para muchos fue la gran oportunidad para terminar con algunas hegemonías, como la de Oscar Parrilli en sociedad (de idas y vueltas) con Darío Martínez. Al final, poco de eso sucedió.

Lista Peronismo Territorial José Asaad

Los votos del peronismo en Zapala que le sirvieron a Asaad

Hubo dos listas principales: la lista 17, llamada Peronismo Territorial, identificada con el Frente Neuquinizate del gobernador Rolando Figueroa y encabezada por Asaad; y la lista 10, el sector de Parrilli. El resultado final fue ajustado: 1.383 votos para la lista 17 contra 1.194 de la lista 10, una diferencia de 189 sufragios en toda la provincia. Una victoria estrecha, con bajísima participación, que dejó al partido fragmentado y sin mayorías que se impongan.

El número que explica la victoria del peronismo de Asaad está en Zapala. Ahí, Valdez sacó 248 votos para la lista 17, contra 109 de la lista 10. Esa diferencia en una sola ciudad fue determinante en una elección que se definió por menos de 200 en toda la provincia. Para poner en contexto: el propio Asaad, en su ciudad de Vista Alegre, ganó por apenas 37 votos.

“Vos estás ahí gracias a mí, porque vos sacaste 37 votos de diferencia y yo 260”, le dijo Valdez. “Él sabe que si yo no estaba, él no ganaba”, precisó.

Anahi Valdez vice PJ neuquino Anahí Valdez, vicepresidenta del PJ neuquino.

Lo notable es que Valdez llegó a esa lista casi por descarte. Antes tuvo conversaciones con otros sectores. Con Parrilli no hubo acuerdo porque le ofrecieron un lugar de segunda: la segunda vicepresidencia. Ella no lo aceptó. “Le dije que en esta iba como presidenta o vice. Si no, me quedaba en Zapala y ganaba la ciudad”, afirmó.

Con César Godoy, el dirigente de la UOCRA en Rincón de los Sauces, tampoco prosperó el acercamiento por diferencias que prefirió no detallar. "Tengo la mejor de las ondas con César, pero no", dijo.

Fue entonces cuando terminó en la lista 17, tan a último momento que ni siquiera sabía cómo se llamaba la agrupación. “Ellos me llamaron por su parte y yo llegué a último momento; para mí era la lista 17”, contó.

Detrás de esa decisión hay una lectura política más amplia y Valdez no tuvo pelos en la lengua para decirlo. “Me cansé de que siempre lleven como candidatas a las hijas, a las novias y a las amigas y no a las militantes”, dijo Valdez.

No llegó a esa lista por falta de opciones, sino que en todos lados le ofrecieron un lugar subordinado, y eligió el único espacio donde le daban algo parecido a lo que pedía.

El día que se pinchó todo en el peronismo (otra vez)

Pero la ruptura con Asaad llegó después de la victoria. "El dio una entrevista con el periodista Abel Rojas y dijo que el peronismo no se presentaría en las elecciones de 2027 en Neuquén", deslizó.

“Me cansé de que siempre lleven como candidatas a las hijas, a las novias y a las amigas y no a las militantes” - Anahi Valdez. “Me cansé de que siempre lleven como candidatas a las hijas, a las novias y a las amigas y no a las militantes” - Anahi Valdez.

Para Valdez, esa no era una opinión personal, sino una decisión que el presidente del partido tomó solo, sin consultar a la conducción y sin pasar por el Congreso partidario, que es el órgano que debe resolver ese tipo de definiciones.

“¿Cómo podemos construir una unidad cuando el presidente no tiene diálogo conmigo?”, preguntó. Y reveló que Asaad no le atiende el teléfono desde hace tiempo, pese a que dijo, lo conoce hace al menos 38 años, porque los une también un vínculo familiar por la familia extendida.

PJ neuquino_Vista Alegre El Congreso Provincial del Partido Justicialista se reunió en Vista Alegre. El oficialismo perdió esa votación y ahora ese óirgano lo presiden peronistas de varios sectores.

El tema estalló en el último Congreso partidario, reunido en Vista Alegre, que terminó fallando en contra de esa postura. La votación fue 32 contra 27, con una abstención, sobre 60 congresales presentes.

El resultado le dio la razón al sector de Valdez, pero ella fue cuidadosa al leerlo. “El Congreso partidario lo ganó el peronismo, no el parrillismo”, dijo.

Acá hay una distinción que parece tener otro peso. Valdez dijo que quiere posicionarse como un punto intermedio entre dos facciones que considera casi irreconciliables, y no quiere quedar pegada a ninguna de las dos.

La respuesta de Asaad no tardó. En declaraciones radiales hace unos días fue lapidario. “Nuestra vicepresidenta nos traicionó a la conducción de la cual fue llevada dentro de la lista 17 del peronismo territorial”.

Según Valdez, la acusación se multiplicó por todos los medios. “El tipo se encargó de decirme que soy una traidora en toda la provincia; al tipo lo llaman 20 medios y a mí dos. “Entonces no puede ser”, señaló.

También rechazó las versiones sobre un supuesto pacto con Parrilli a cambio de una banca. “Este tipo sale a decir que me vendí por un cargo de diputada que me ofreció Parrilli y no sabe que ya no estamos más en la época del kirchnerismo, de qué cargos habla”, dijo, y lo negó.

Y al reivindicar el resultado del Congreso, fue muy explícita. “Oscar Parrilli no ganó la interna. La gané yo (por la lista 17 del PJ neuquino)”, dijo y aclaró que los votos que definieron la elección fueron "los suyos", es decir, los referenciados con Zapala.

Sobre los peronistas que se fueron a militar al partido del gobernador y luego quisieron volver al PJ, Valdez fue clara: “Yo jamás le reproché nada al gobernador; el gobernador no se metió en el PJ, ellos se metieron en el partido del gobernador y después volvieron al PJ, y no se lo van a llevar”, dijo.

Militante desde adolescente, reina de la ciudad y gaucha

Para sostener su posición frente a la acusación de traición, Valdez apeló a su historia. “Milito desde que llegó la democracia, 53 años. “Hasta cuando fui Reina de Zapala fui representando al Partido Justicialista”, afirmó.

También sostuvo que fue presidenta de la Federación Gaucha de Neuquén en dos gestiones (la primera mujer) y haber integrado la mesa de conducción universitaria peronista.

Y acá contó una anécdota: "En la gestión de Omar Gutiérrez hicimos una movilización a Casa de Gobierno con los caballos, para que la jineteada sea declarada un deporte, ni eso les gustó y jamás nos recibieron".

Protesta caballos FEderacion Gaucha La protesta en la Federación Gaucha del Neuquén en agostro de 2029, cuando la presidía Anahí Valdez.

“Jamás tuve un padrino político. Hago política con mi bolsillo”, dijo y trazó una comparación con Asaad. “Fui autoridad partidaria durante los 15 años del kirchnerismo y nunca fui kirchnerista, y no dije nada. Y él, por mucho menos, fue candidato por otro partido con cero días de militancia”, concluyó.