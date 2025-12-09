Chubut: encuentran en un descampado una granada de mano con la carga activa

El explosivo estaba cerca de un barrio de Caleta Córdova y tenía la espoleta deteriorada, lo cual aumentaba el riesgo de detonación. Hubo otros dos casos.

La policía de Chubut difundió imágenes del artefacto militar y del operativo para destruirlo: estaba cerca del barrio norte de Caleta Córdova.

Un operativo de rastrillaje en las inmediaciones de Caleta Córdova, en Chubut , derivó en el hallazgo de una granada de mano fragmentaria EA-M5 con la carga explosiva activa, confirmaron este lunes fuentes de la Policía provincial. .

El descubrimiento ocurrió durante tareas realizadas por la División Explosivos del Área de Grupos Especiales , con efectivos especializados provenientes de Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia .

Según informaron, el peligroso artefacto se encontraba en un sector próximo al barrio de la zona norte de la ciudad petrolera ubicada sobre la costa, casi 20 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia..

La granada presentaba deterioro visible y su espoleta se hallaba en malas condiciones debido a la exposición prolongada a la intemperie. Esta situación elevaba considerablemente el nivel de riesgo, tanto por la inestabilidad del explosivo como por la incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema de iniciación.

Luego de realizar la evaluación técnica correspondiente, los especialistas decidieron proceder con un operativo para la destrucción controlada del artefacto en el lugar, para minimizar peligros asociados al transporte del material.

Otros dos casos, en Sarmiento y Epuyén

En esa misma jornada, el equipo de Explosivos de la fuerza de seguridad provincial ejecutó también la destrucción de la granada de mortero de 120 milímetros que había sido incautada en Sarmiento el 26 de septiembre de 2025 durante otro operativo.

Ambas intervenciones se concretaron sin complicaciones, siguiendo los protocolos específicos para el manejo de este tipo de materiales y con la intervención de personal capacitado.

Pero poco después se conoció un tercer caso en la provincia. Según informó Diario Chubut, en Playa Bonita, en la localidad de Epuyén, plena comarca andina, se produjo el hallazgo de una granada de mano que generó alerta y preocupación entre vecinos y fuerzas de seguridad.

El artefacto en este caso estaba enterrado a unos tres metros de profundidad. La comisaria Carolina Pauli informó que en este caso la granada tenía sus chavetas colocadas y no presentaba un sistema de detonación activo. Igualmente, intervino la Brigada de Explosivos de Esquel para resguardar la zona y actuar de manera preventiva.

Encontraron una granada enterrada en Epuyén - Chubut En Epuyén apareció una granada enterrada a tres metros de profundidad.

Ante estas situaciones, desde la División Explosivos volvieron a comunicar la importancia de que la comunidad informe de inmediato cuando localice artefactos que parezcan de origen militar o elementos metálicos de aspecto sospechoso.

Las autoridades son categóricas: está prohibido manipularlos, trasladarlos o cubrirlos. Y alertaron una vez más que las municiones de fabricación antigua y el material explosivo en estado de abandono pueden conservar su capacidad dañina sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde su fabricación, por lo cual es crucial no acercarse y mucho menos moverlo o manipularlo.

Antecedentes en Chubut

Estos dos casos no son los primeros en Chubut. En marzo, tabmién en la localidad de Sarmiento, un hombre de 42 años se acercó al puente Abait, ubicado a unos 5 kilómetros del casco urbano, con la intención de meterse a nadar en el río. Y mientras se preparaba para sumergirse, notó un objeto extraño en el agua.

En un principio, creyó que se trataba de un juguete, por lo que decidió sacarlo del río. Sin embargo, al sostenerlo en sus manos y observarlo con mayor detalle, comenzó a sospechar que se trataba de un artefacto explosivo real. Ante el temor de que pudiera representar un peligro, el hombre dio aviso inmediato a la policía.

Efectivos de la fuerza se hicieron presentes en el lugar y desplegaron un cordón de seguridad para resguardar la zona.

Posteriormente, personal de la División de Explosivos Peligrosos procedió a la remoción del objeto, siguiendo los protocolos de seguridad. Luego de trasladarlo a una distancia prudencial, se aguardó un período de 30 minutos para descartar riesgos de detonación.

Fue a nadar a un río en Chubut y se topó con una peligrosa arma de guerra. La granada mortero de 120 milímetros que el hombre encontró en el fondo de un río de Chubut.

Finalmente, tras un análisis detallado, se confirmó que el objeto era una granada de mortero de 120 mm, un tipo de munición militar de alto poder destructivo.

El artefacto fue secuestrado y puesto bajo resguardo para su posterior peritaje, con el objetivo de determinar su procedencia y el estado en que se encontraba.

En abril de 2024, en tanto, uns situación similar se dio en un campo cercano a Río Mayo. En esa ocasión, una persona que el sábado 13 de ese mes caminaba por la zona de molinos de la localidad, encontró tirado entre los arbustos un artefacto que le llamó la atención.

Por eso, fue directo a la comisaría del pueblo a dar aviso a la policía. Se pudo determinar que se trataba de un proyectil de ejercicio trazador de 75 mm. Luego de tomar registro fotográfico del artefacto, lo retiraron del lugar.