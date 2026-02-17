Turista desaparecida en Puerto Madryn: "La posibilidad de encontrarla con vida es nula"

Así lo informó Prefectura, mientras siguen las tareas de búsqueda de la joven de 23 años participaba en una expedición de buceo cuando desapareció.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina desplegaron un amplio operativo en el Golfo Nuevo para localizar a Sofía Devries , la joven de 23 años que desapareció mientras realizaba una práctica de buceo en Puerto Madryn .

El jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura, Adrián Wagner, aseguró que por estas horas “la posibilidad de encontrarla con vida es nula”. Hizo esta afirmación teniendo en cuenta que ya se superaron las 24 horas desde la desaparición de la joven, oriunda de Villa Ballester.

Wagner subrayó la gravedad de la situación: “Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”.

El jefe de salvamento remarcó que la operación ya superaba las 24 horas de búsqueda, lo que reduce aún más las chances de un hallazgo favorable. Además, aclaró que en este tipo de actividades no hay un seguro con la superficie, ya que suele ser más riesgoso.

Busqueda de la joven de desaparecida

“El buceo deportivo no se hace con una vinculación entre ellos, porque es más peligroso si quedan enganchados; ni con una vinculación con la superficie. Igualmente, el lugar donde estaban buceando es seguro”, certificó.

De todos modos, insistió en que el sector donde se produjo la desaparición cuenta con autorización de la Prefectura Naval y mantiene buena visibilidad, con profundidades que oscilan entre los 20 y 26 metros, según la marea.

La desaparicion de la turista

El trágico episodio se desencadenó el lunes, cuando la turista bonaerense participaba de una expedición de buceo recreativo junto a otras seis personas, incluyendo a su novio, en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Según los primeros datos, el grupo desarrollaba una inmersión en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, a la altura de Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo. Al finalizar la práctica, sólo tres de los cuatro buceadores que integraban la expedición emergieron a la superficie, lo que activó inmediatamente las alarmas y el protocolo de emergencia.

La ausencia de la joven fue advertida al concluir la actividad, momento en que el patrón de la embarcación notificó de inmediato a la Prefectura Naval Argentina. El despliegue se activó en cuestión de minutos.

Búsqueda joven buzo puerto madryn

“Ante esta situación, la Fuerza desplegó de inmediato un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar la búsqueda en la zona. Posteriormente, se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

La investigación está en manos de la Justicia de Chubut, con intervención de la fiscal María Angélica Carcano.

Tres acompañantes quedaron internados

Con el paso de las horas y sin resultados positivos, aumenta la incertidumbre sobre el desenlace. Familiares de la joven se trasladaban hacia la ciudad para acompañar el operativo.

Los tres acompañantes que participaban de la actividad debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Andrés Isola. Dos de ellos permanecen en cámara hiperbárica al presentar síntomas compatibles con descompresión, mientras que el tercero continúa internado en observación, bajo control médico.

Al mismo tiempo, se inició una investigación sobre la escuela de buceo proveniente de Buenos Aires que organizó la salida.

La situación continúa en desarrollo y se aguarda un nuevo parte oficial en las próximas horas.