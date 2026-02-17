Alerta en Puerto Madryn: buscan a una joven que desapareció durante una salida de buceo

La mujer, oriunda de Buenos Aires y de 23 años, participaba de una excursión en el parque submarino de Punta Cuevas.

Un amplio operativo de búsqueda fue desplegado por la Prefectura Naval Argentina (PFA) en las costas de Puerto Madryn, en Chubut , tras la desaparición de una joven de 23 años que participaba de una salida de buceo deportivo junto a otras tres personas. Las tareas se concentran en el área del parque submarino local, un sector habitual para actividades recreativas y excursiones subacuáticas.

El episodio se registró durante una excursión realizada en la zona de Punta Cuevas, a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”. De acuerdo con la información disponible, el grupo finalizó la actividad y, al regresar a la embarcación, advirtió que la joven no se encontraba. Ante esa situación, se dio aviso inmediato a la Prefectura, que activó el protocolo de búsqueda y rescate.

El despliegue incluye un guardacostas con personal especializado, buzos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura local, y un nadador de rescate . Las autoridades indicaron que, en una primera etapa, la prioridad fue establecer con precisión el punto donde se produjo la desaparición, para luego avanzar con los rastrillajes sistemáticos en la zona.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada y con recursos específicos para operaciones subacuáticas, teniendo en cuenta las características del lugar y las condiciones del mar. El parque submarino donde ocurrió el hecho es un punto reconocido para el buceo recreativo, con excursiones regulares organizadas por operadores turísticos y clubes de la actividad.

Suspensión y reanudación del operativo

El lunes por la noche, alrededor de las 20, la búsqueda debió ser suspendida debido a la falta de visibilidad, una situación habitual en operativos subacuáticos cuando las condiciones no permiten un rastreo seguro y efectivo. Sin embargo, las tareas fueron retomadas en las últimas horas con el objetivo de ampliar el área de búsqueda y reforzar las tareas de rastrillaje.

Desde Prefectura señalaron que el operativo continúa activo y que se mantienen los recursos desplegados en la zona, mientras se evalúan las condiciones ambientales y se planifican las próximas acciones.

Hasta el momento, no trascendió la identidad de la joven desaparecida ni detalles sobre las circunstancias que rodearon el episodio. Fuentes vinculadas al operativo confirmaron que se dio intervención a la Justicia, que sigue de cerca el desarrollo de las tareas de búsqueda.

Un área habitual para actividades recreativas

El Parque Submarino “HU SHUN YU 809” es uno de los sitios más frecuentados por buzos en Puerto Madryn, una ciudad reconocida a nivel nacional e internacional por su oferta de turismo de naturaleza y actividades acuáticas. El área forma parte de circuitos turísticos que incluyen inmersiones guiadas y excursiones recreativas, especialmente durante la temporada alta.

Especialistas en seguridad acuática destacan la importancia de respetar protocolos estrictos durante las inmersiones, como el uso de equipos adecuados, la planificación de la actividad, la supervisión de instructores habilitados y la comunicación constante entre los integrantes del grupo. Sin embargo, las autoridades no brindaron información sobre si alguno de estos factores tuvo incidencia en el caso.