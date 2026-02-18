Búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn: suman al buque con más tecnología subacuática de Prefectura

El SB-15 Tango permitirá explorar zonas donde no pueden trabajar los buzos. La joven de 23 años desapareció durante una expedición de buceo en grupo.

El superbuque SB-15 Tango , de Prefectura Naval Argentina, se sumará a la búsqueda de Sofía Devries, la joven influencer bonaerense que desapareció mientras buceaba en las aguas del Golfo Nuevo, en Puerto Madryn , provincia de Chubut.

Sofía Devries es intensamente buscada desde el lunes, cuando se perdió todo contacto con ella durante una expedición de buceo recreativo en la que participaba junto a otras seis personas, incluyendo a su novio, en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales la joven de 23 años de edad no logró salir a flote. Una de las principales hipótesis que se manejan es que pudo haber sufrido un imprevisto y entrado en un estado de pánico que la llevó a una situación crítica.

Si bien no tenía una enorme experiencia en buceo, Sofía no era una novata; el objetivo de la inmersión era obtener la titulación como buzo deportivo.

El superbuque y un avión de patrulla marítima

A partir de que se tomó conocimiento de la desaparición de Sofía, Prefectura desplegó medios de superficie y buzos especializados, incluyendo al guardacostas GC-65.

El SB-15 Tango de Prefectura se suma a la búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn El SB-15 Tango de Prefectura se suma a la búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn.

Ahora, con la incorporación del superbuque SB-15, el operativo suma exploración subacuática profunda y tecnología que permite trabajar en sectores con visibilidad limitada y corrientes complejas.

El SB-15 es un buque de 50,29 metros de eslora y capacidad para una tripulación de 43 personas, con sistemas subacuáticos diseñados para rescates y misiones prolongadas.

Fue construido en los Estados Unidos en 1969 y adquirido por el estado argentino 2005. Tras sufrir un incendio en el Puerto de Buenos Aires en 2006, fue incorporado al servicio en 2012 luego de su reparación en el astillero estatal Tandanor. Se trata de una embarcación de referencia en operaciones SAR (de búsqueda y rescate) y protección ambiental.

A la par del SB-15, también se incorporó a la búsqueda un avión cuatrimotor Lockheed P-3C Orion -una aeronave de patrulla marítima- perteneciente a la Armada Argentina, para realizar sobrevuelos a baja altura que permitan ampliar el área de rastreo. El operativo incluye también patrullajes costeros.

Puerto Madryn: el lugar donde buceaba era seguro

Más allá de los esfuerzos sostenidos por hallar a Sofía Devries, el jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, Adrián Wagner, aseguró que las chances de encontrarla viva son nulas. “A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad en la que estaba no hay posibilidades de encontrarla con vida”, expresó el prefecto.

Wagner explicó que el tipo de buceo que estaba realizando el grupo en el que tomaba parte Sofía se realiza sin contacto con otras personas en la superficie.

“El buceo deportivo no se hace con una vinculación entre ellos, porque es más peligroso si quedan enganchados, ni con una vinculación con la superficie”, detalló. “Igualmente -aclaró-, el lugar donde estaban buceando es seguro”.

La actividad en la que tomaba parte la bonaerense se estaba llevndo a cabo en el Parque Submarino HU SHUN YU 809, situado a 3,5 kilómetros de la costa del Golfo Nuevo.

De acuerdo con lo que informaron desde Prefectura, no regresó a la embarcación tras finalizar la inmersión y la alerta se activó de inmediato. Devries

Otros integrantes del grupo, incluido el instructor, debieron recibir asistencia médica luego de reiterados intentos por localizarla bajo el agua.