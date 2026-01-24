Un hombre atacó a su familia y terminó muerto en la vereda por un infarto

El hecho ocurrió en La Matanza, durante una discusión por una vivienda. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

El hombre sufrió un infarto tras pelear con su familia y terminó muerto en la vereda.

Una violenta discusión familiar registrada este lunes por la tarde en Rafael Castillo, partido bonaerense de La Matanza , tuvo un desenlace trágico cuando uno de los involucrados se descompensó en plena vía pública y murió tras sufrir un infarto.

El episodio se produjo en una vivienda ubicada sobre la calle Ramón Lista al 1400, donde, según trascendió, se desató una fuerte pelea entre familiares a raíz de un conflicto por la propiedad de una casa . La situación escaló rápidamente y derivó en una escena de extrema tensión, que fue captada por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

En las imágenes se observa a un hombre que se acerca a una joven con un palo en la mano . Tras un intercambio verbal, la golpea. Instantes después, un joven se asoma para intervenir en la situación y también recibe un golpe con el mismo objeto.

La violencia no se detuvo allí. Otro familiar llegó al lugar e intentó mediar, pero el agresor volvió a intentar atacarlo. En ese momento, varios presentes lo abordaron para quitarle el palo y reducirlo. El hombre terminó arrodillado en el suelo, visiblemente alterado.

Ataco a su familia y murio de un infarto

La descompensación y el fatal desenlace

Segundos después de ser contenido, el hombre se descompensó y cayó al suelo, quedando tendido boca arriba sobre la vereda. Mientras algunos familiares observaban la escena, uno de ellos lanzó una frase que quedó registrada en el video: “Ahora se hace el que le pasó algo”.

Una joven que había llegado al lugar en los últimos instantes se acercó al hombre, mientras de fondo ya se escuchaban las sirenas de los patrulleros que se dirigían a la escena tras un llamado de emergencia.

Las autoridades trabajan ahora para reconstruir con precisión cómo se desencadenaron los hechos y establecer de manera fehaciente la causa de la muerte. El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los familiares serán claves para determinar las responsabilidades y el contexto exacto del episodio.

Antecedentes de salud y primeras pericias

Con el correr de las horas, fuentes cercanas a la familia confirmaron al medio local El Nacional de Matanza que la víctima, identificada como Oscar, tenía antecedentes médicos de relevancia. Según se indicó, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y se había sometido previamente a una cirugía cardíaca.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas, el hombre habría fallecido como consecuencia de un infarto, presuntamente provocado por la tensión extrema que atravesó durante la violenta discusión.

Una mujer apuñaló al padre de su hijo

El episodio se registró en un edificio de Palermo Chico. De acuerdo a la información oficial, una discusión entre la pareja derivó en una agresión con arma blanca.

Por causas que aún se investigan, la mujer atacó al padre de su hijo y le provocó heridas en el tórax y en el brazo izquierdo. La secuencia del hecho se habría iniciado dentro del departamento y, según los primeros datos, habría continuado hasta la vereda del edificio.

Un llamado al 911 alertó a la Policía de la Ciudad sobre la situación. Minutos más tarde, efectivos se presentaron en la vivienda ubicada en Castex al 3300, donde encontraron al joven con múltiples lesiones y una importante pérdida de sangre.

Mujer apuñalo a su pareja en Palermo

Ante el cuadro, se solicitó asistencia médica de urgencia. El herido fue trasladado a la clínica Mater Dei, situada a pocos metros del lugar del ataque, donde quedó internado.

En el lugar del hecho, la mujer de 27 años fue demorada y posteriormente detenida por disposición judicial. La causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional N°44, a cargo del juez Carlos Bruniard, con intervención de la Secretaría N°115. Tras las primeras actuaciones, se resolvió imputarla por el delito de “tentativa de homicidio”.

Según trascendió, al momento de ser detenida la mujer habría manifestado que actuó en defensa propia.