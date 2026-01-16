Encontraron muerta a una mujer y a su hijo en un hotel de Recoleta: investigan las causas

Ambos fueron encontrados sin vida en el baño de una habitación. La Justicia inició actuaciones por averiguación de causales de muerte.

La muerte de ambos ocurrió en un hotel de la zona de Recoleta en Buenos Aires.

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados sin vida este mediodía en el baño de una habitación de un hotel ubicado en el barrio porteño de Recoleta . El episodio ocurrió en un establecimiento situado sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 1300.

El hallazgo se produjo luego de que el personal del hotel advirtiera que los huéspedes no habían realizado el check-out ni respondían a los llamados telefónicos . Ante esa situación, el gerente dio aviso a la Policía de la Ciudad y se ingresó a la habitación, donde ambos cuerpos fueron encontrados en el interior de la bañera, sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras actuaciones, no se detectaron accesos forzados ni desorden en la habitación. Durante la inspección, los investigadores encontraron en el baño un bisturí colocado en una jabonera y dos jeringas de insulin a, elementos que fueron incorporados a la investigación. En el lugar trabajó personal de la Unidad Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Las identidades

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes De Yurka, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7. Ambos residían en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, y se habían registrado en el hotel el día anterior con la intención de pasar una sola noche.

Según se pudo saber, la mujer era docente y había trabajado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar. Familiares y allegados habían denunciado su desaparición a través de redes sociales desde la tarde del jueves, donde difundieron imágenes y mensajes solicitando información sobre su paradero.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional N° 59, conducida por la fiscal Laura Belloqui, que dispuso iniciar actuaciones por averiguación de causales de muerte. En las próximas horas se tomarán declaraciones al gerente y al personal del hotel, mientras continúan las medidas para determinar qué ocurrió.