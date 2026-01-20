Una mujer y su hijo aparecieron muertos en un hotel de Recoleta: los estremecedores datos de las autopsias

El nene de 7 años y su madre fueron hallados en el baño de un hotel en Recoleta. La brutal hipótesis que investigan.

Cuando la mujer y el pequeño debían hacer el check out para retirarse, fueron encontrados sin vida.

Un impactante episodio se registró en el baño de una habitación de un hotel en Recoleta . Una mujer y su hijo de 7 años fueron encontrados muertos y los resultados preliminares de la autopsia arrojaron datos clave sobre la mecánica de las muertes y reforzaron una brutal hipótesis.

La autopsia a ambos se realizó este sábado y en las últimas horas se reveló que el nene murió ahogado y también por hipoglucemia; mientras que la madre, de 41 años de edad, falleció por un mecanismo mixto : por hipoglucemia, con cortes que la desvanecieron y también se ahogó.

La autopsia se realizó en la Morgue Judicial, con el equipo del Cuerpo Médico Forense. Se investiga si la madre le inyectó insulina a su hijo y luego lo ahogó , para posteriormente auto inyectarse, provocarse los cortes y ahogarse en la bañera junto al nene.

muerte hotel retiro

Los impactantes detalles de la autopsia

De acuerdo al primer relevamiento de los médicos en el hotel, la mujer presentaba siete cortes en el antebrazo izquierdo, cuatro en el derecho y dos en el cuello. Todos auto infligidos en función de la dirección y ubicación de los mismos, confirmó luego la autopsia.

Por su parte, el hijo presentaba signos de asfixia por sumersión y la data de muerte sería previa a la de su madre, lo que refuerza la hipótesis de que ella lo ahogó y luego se suicidó.

Según declaró a la Policía el gerente del lugar, la madre y el menor se habían registrado el día anterior y el viernes, cuando debían hacer el check out para retirarse, fueron encontrados sin vida. Los cuerpos se encontraban en la bañera y la habitación no se encontraba revuelta ni con signos de haber sido violentado el ingreso, indicaron fuentes policiales.

hotel recoleta muerte

Los familiares y amigos de la mujer habían reportado su desaparición a través de redes sociales este jueves. Publicaron una foto de madre e hijo junto al siguiente mensaje: "Los buscamos. Faltan de su domicilio desde el día 15/01/26 por la tarde".

Según trascendió, la mujer trabajaba como preceptora en un colegio de la zona y convivía con su pareja, padre del menor. Personas cercanas indicaron que había solicitado un crédito recientemente con el objetivo de abrir un local comercial.

Que encontraron en la habitación del hotel

Durante las pericias en el lugar, los investigadores lograron recolectar elementos que resultan claves para la causa: dosis de insulina, jeringas y un bisturí.

Ese hallazgo llamó particularmente la atención porque, según allegados a la mujer, ella no era diabética, aunque sí lo eran personas cercanas de su entorno, dato que ahora quedó bajo análisis de la fiscalía.

madre e hijo muerte

Ambos residían en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza. Gisela era docente y había trabajado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

La causa está caratulada como "averiguaciones causales de muerte" y es investigada por la fiscal Laura Belloqui, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°59, quien continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido.