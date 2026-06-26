"Le contaré como la salvaste": murió protegiendo a su hija durante los terremotos

La pareja del futbolista Héctor Kike Bello perdió la vida en uno de los derrumbes en La Guaira, producto de la catástrofe. La niña sobrevivió y permanece fuera de peligro.

Andrea, esposa del futbolista, junto a la hija de ambos: la mujer murió en los terremotos en Venezuela y la niña sobrevivió.

La esposa del futbolista Héctor Kike Bello murió durante los terremotos que sacudieron Venezuela cuando intentaba proteger con su cuerpo a la hija de ambos , de un año, en medio del derrumbe de una estructura en el estado de La Guaira.

La muerte de Andrea fue confirmada por el propio jugador venezolano a través de sus redes sociales, mientras que la niña de un año y 8 meses sobrevivió y permanece fuera de peligro.

El defensor de último paso por Bolívar y Marítimo de La Guaira explicó que no se encontraba en el edificio cuando ocurrió el trágico hecho. A través de distintas publicaciones, contó que estaba intentando llegar al centro de salud para reencontrarse con su hija, quien presentaba un vendaje en uno de sus brazos y un golpe en un ojo, aunque se encontraba estable y pronto recibiría el alta médica.

"Tu mami nos dejó, cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea, cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada, cómo le explico, dame fuerzas tú ahora porque no doy más", escribió el futbolista en una desgarradora publicación de despedida en redes sociales.

La promesa de Kike Bello tras la muerte de su esposa

En ese mismo posteo en Instagram, Bello compartió varias fotografías familiares y publicó un extenso y sentido homenaje dedicado a la madre de su hija.

"Siempre vas a ser nuestra heroína favorita mami, me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas. Le contaré la historia de cómo la salvaste amor como diste tu propia vida por nuestra hija, que fuiste una mujer valiente que dando tus últimos suspiros nunca la abandonaste mami”, remarcó el defensor de 28 años, que desarrolló gran parte de su carrera en Zulia FC, club de la Primera División de Venezuela que dejó de existir en 2022.

Futbolista Venezuela La desgarradora publicación del fubolista Héctor Kike Bello en sus redes sociales para despedir a Andrea, su esposa.

Luego, en el mismo mensaje, le habló ya más como esposo que como padre de su hija: “Pero algo no te puedo perdonar mami, me dejaste el alma destrozada me dejaste solo la lucha siempre decíamos que era de los dos, mami. Te acuerdas que me pasaste una foto y te dije, esa niña si esta bella y me dijiste yo también verdad y te echaste a reír, te dije si tú también estas bella pero no más que yo jajaja”.

“Reíamos por tlf y la bebé siempre cortaba la llamada, cuando nos colocábamos los filtros y la bebé se asustaba jajaja decía papi no gusta, ay mi Andrea mami, me destrozaste el alma", lamentó Bello.

futbolista venezolano esposa nota El futbolista Héctor Kike Bello junto a su esposa y la hija de ambos en la Navidad de 2024.

El futbolista completó el mensaje con otro recuerdo dirigido a su esposa: "Siempre te voy a recordar mami, siempre. Recuerdas que siempre te decía que toda la vida ibas hacer la mujer mía, te reías toda enamorada y se te colocaban los cachetes rojo mami ay Andrea, mami, no puedo con esto amor, de verdad no puedo".

Cómo fue la trágica muerte de la esposa del futbolista

Andrea se encontraba en una torre del estado de La Guaira cuando ocurrió el derrumbe provocado por los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados con apenas un minuto de diferencia. La estructura quedó destruida y los equipos de emergencia iniciaron un operativo de búsqueda entre los escombros.

Esto es hasta el final @lasfotosde.am El futbolista de último paso por Bolívar y Marítimo de La Guaira dijo no se encontraba en el edificio cuando ocurrió el trágico hecho.

Según informaron medios locales, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de la joven madre entre los escombros sin signos vitales. La pequeña estaba debajo de ella y fue rescatada con vida para ser trasladada a un hospital de La Guaira.