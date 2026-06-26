Terremoto en Venezuela: buscan a una de las figuras de la Sub 20 y otros juveniles de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol reportó hasta siete jugadores de las juveniles sin localizar en La Guaira. La promesa Sub 20 es el caso más resonante.

El fútbol venezolano vive horas de angustia. Tras los terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles, la Federación Venezolana de Fútbol informó que varios jugadores de sus divisiones juveniles permanecen sin localizar. El caso de mayor repercusión es el de Yimvert Berroterán , promesa de 18 años de la selección Sub 20 .

Según la FVF y su club, la Universidad Central de Venezuela (UCV), Berroterán fue visto por última vez en el sector de Los Corales, en La Guaira , una de las zonas más castigadas por los sismos. Desde entonces no hubo novedades sobre su paradero.

El número de futbolistas buscados varía según la fuente y se actualiza de forma permanente. La FVF llegó a reportar hasta siete jugadores de las categorías juveniles sin contacto, aunque algunos medios consignaron cifras menores y la aparición con vida de varios de ellos en las últimas horas.

VENEZUELA

Por eso, la lista debe tomarse con cautela. Entre los mencionados por los reportes figuran, además de Berroterán, los juveniles Pimentel Berríos, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García, varios de ellos menores de edad.

Algunas versiones sumaron otros nombres y, en paralelo, informaron que jugadores como Fausto Escobar y dos futbolistas juveniles femeninas habrían sido hallados a salvo.

Quién es Yimvert Berroterán

Con apenas 18 años, Yimvert Berroterán se había ganado un lugar dentro del proceso formativo de la FVF. En la categoría Sub 17 disputó 17 partidos y convirtió 3 goles, números que lo impulsaron a la Sub 20 y lo instalaron como una de las grandes proyecciones del fútbol juvenil venezolano.

A nivel de clubes, su pase pertenece a la Universidad Central de Venezuela, donde dio sus primeros pasos como profesional. En la temporada actual había sumado sus primeros minutos en Primera División, en pleno proceso de adaptación al plantel.

El drama de los jugadores se inscribe en una emergencia mayor. Los dos sismos —de magnitud 7,2 y 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos— dejaron más de un centenar de muertos y cientos de heridos, de acuerdo con cifras oficiales que seguían actualizándose. Una plataforma ciudadana reunía, además, decenas de miles de reportes de personas sin localizar.

Los futbolistas desaparecidos en Venezuela, caso por caso

La FVF fue difundiendo los nombres a través de las cuentas oficiales de la Vinotinto, con el último avistamiento de la mayoría en la zona de La Guaira, donde se ubican Los Corales, Macuto y Playa Grande. Son, justamente, las localidades con más reportes de derrumbes y daños estructurales.

VENEZUELA 2

La institución pidió colaboración para dar con el paradero de los jugadores y activó la alerta entre familiares, autoridades y clubes. Las tareas de búsqueda continúan en los sectores afectados, a la espera de información que permita confirmar el estado de cada uno.

Clubes y allegados replicaron los pedidos en redes sociales, mientras crecía la preocupación por las fallas de comunicación en las zonas más golpeadas, donde el colapso de edificios complicó los rescates.