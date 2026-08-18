Un futbolista de Talleres lloró tras la derrota: "Mi perra se me está muriendo"

Un jugador del elenco cordobés habló tras la derrota 3-1 con Gimnasia de Mendoza y conmovió al revelar el duro momento personal que atraviesa.

Detrás de cada uno de los jugadores que son parte del fútbol argentino, hay historias de vida. Algunos en un gran presente mientras que otros deben lidiar también con momentos tristes que, indirectamente, terminan influyendo anímicamente, por lo tanto también en el rendimiento deportivo.

En medio de un clima de suma tensión en Talleres de Córdoba por haber conseguido la cuarta derrota en cinco partidos que dirigió Jorge Sampaoli , el futbolista Valentín Depietri dio la cara y se quebró ante la prensa por contar un duro momento personal que atraviesa.

“Lo futbolístico nos costó y fue un partido duro. Realmente pasando un momento muy triste, recién me largué a llorar en el vestuario”, soltó para sorpresa de todos el futbolista del elenco cordobés.

Mientras la voz empezaba a quebrarse y las lágrimas empezaban a aparecer en su rostro, contó detalles de la situación que lo atraviesa y envió un mensaje especial. “Estoy con mi perra que se me está muriendo y le mando un saludo a mi novia que la está pasando mal ahora. Ojalá que salga”, esbozó ante los medios de comunicación.

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"Trato de ir para adelante, de hacer lo mejor posible. A veces salen las cosas y otras no. Tenemos que levantar la cabeza, seguir con trabajo. Esto es fútbol, ahora nos toca vivir momentos malos, pero ojalá podamos revertir la situación ahora de local", dijo sin esquivar las preguntas sobre el duro momento de la T.

Resignado y sin respuesta: los llamativos gestos de Sampaoli que hacen ruido sobre su continuidad en Talleres

Talleres de Córdoba no levanta cabeza y los hinchas explotaron este lunes luego de la derrota 3-1 en condición de visitante ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El efecto Jorge Sampaoli no apareció todavía en el equipo y volvió a sumar una estadística oscura: cuatro derrotas en cinco partidos en los que está a cargo del primer equipo cordobés.

El entrenador no encuentra respuesta, situación que dejó en evidencia en medio del partidos con gestos llamativos que dejaron en claro su desaire por la situación. Tal es el momento del equipo que decidió salir del estadio mendocino sin presentarse en la conferencia de prensa para dar respuesta de lo ocurrido en el trámite del encuentro.

El increíble gesto de un DT que se muestra superado

Faltaban poco menos de 10 minutos para el cierre del partido cuando la transmisión oficial enfocó el rostro de Sampaoli, que en el banco de suplentes se mostraba superado por el presente del equipo. Lejos de ocultar su frustración, se mostró con un rostro sin respuesta a la situación.

Segundo penal de la noche para Gimnasia de Mendoza, ganando 3-0 ante Talleres, y esta es la expresión de SAMPAOLI, resignado en el banco...



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Lo cierto es que el presente es preocupante, con números que no acompañan al DT y que tampoco son del deseo del equipo que necesita encontrar respuestas a la brevedad para salir del último puesto de la zona A de la Primera División del fútbol argentino. Es por ese motivo que su nombre empieza a ponerse en duda y es blanco de críticas por los hinchas.