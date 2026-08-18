Resignado y sin respuesta: los llamativos gestos de Sampaoli que hacen ruido sobre su continuidad en Talleres

Sampaoli mostró una imagen de resignación tras caer por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza y se volvió el centro de críticas en las redes sociales. Los números del DT.

Talleres de Córdoba no levanta cabeza y los hinchas explotaron este lunes luego de la derrota 3-1 en condición de visitante ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El efecto Jorge Sampaoli no apareció todavía en el equipo y volvió a sumar una estadística oscura: cuatro derrotas en cinco partidos en los que está a cargo del primer equipo cordobés.

El entrenador no encuentra respuesta, situación que dejó en evidencia en medio del partidos con gestos llamativos que dejaron en claro su desaire por la situación. Tal es el momento del equipo que decidió salir del estadio mendocino sin presentarse en la conferencia de prensa para dar respuesta de lo ocurrido en el trámite del encuentro.

Faltaban poco menos de 10 minutos para el cierre del partido cuando la transmisión oficial enfocó el rostro de Sampaoli , que en el banco de suplentes se mostraba superado por el presente del equipo. Lejos de ocultar su frustración, se mostró con un rostro sin respuesta a la situación.

Segundo penal de la noche para Gimnasia de Mendoza, ganando 3-0 ante Talleres, y esta es la expresión de SAMPAOLI, resignado en el banco...



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Lo cierto es que el presente es preocupante, con números que no acompañan al DT y que tampoco son del deseo del equipo que necesita encontrar respuestas a la brevedad para salir del último puesto de la zona A de la Primera División del fútbol argentino. Es por ese motivo que su nombre empieza a ponerse en duda y es blanco de críticas por los hinchas.

En el debut de Almada, River le ganó a Argentinos Juniors y dejó atrás una mala racha histórica

River se sacó de encima una de las mochilas más pesadas de sus últimos años de historia y pudo cortar la racha de seis derrotas consecutivas por torneos AFA, al imponerse por 2-0 como local ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Más Monumental, el defensor Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, mientras que el enganche Ángel Correa sentenció el triunfo a los 43 minutos del complemento, de penal.

Con el triunfo, el “Millonario” sumó sus primeros puntos en el certamen y alcanzó el anteúltimo lugar de la zona B con tres unidades, mientras que el equipo de Nicolás Diez perdió el puntaje perfecto, pero sigue liderando el grupo con 12 puntos.

Así fue la victoria de River ante Argentinos Juniors

En los primeros 15 minutos, River salió mucho más decidido y rápidamente tuvo una chance clara con Ángel Correa. Al minuto de juego, el delantero encaró, enganchó para sacarse un rival de encima y quedó en posición de remate, pero la pelota se le fue larga justo cuando iba a definir.

El equipo de Coudet manejó la pelota desde el arranque y buscó inclinar la cancha en el Monumental.

Después, River siguió encontrando espacios para lastimar. Freitas recuperó y condujo una contra prometedora, aunque no logró conectar bien con Correa y la jugada terminó en manos del arquero de Argentinos.

Más tarde, Angelito recibió solo y armó una buena combinación por izquierda con Almada y Ortega; el centro atrás encontró a Andrada entrando al área, pero no llegó a definir.

Del minuto 15 al 30, el partido bajó un poco la intensidad después del buen arranque de River. Argentinos logró acomodarse mejor, empezó a cortar el ritmo y por momentos el juego se volvió más repartido.

Aun así, el Millonario tuvo otra situación clara a los 27 minutos: Almada ejecutó un tiro libre con precisión y Martínez Quarta ganó de arriba, pero su cabezazo se fue apenas desviado. En ese tramo también aparecieron las primeras amarillas para la visita, con Gutiérrez por protestar y Prieto por una infracción sobre Freitas.

En el cierre del primer tiempo, River volvió a acelerar y encontró el premio. A los 38 minutos, una buena combinación entre Correa y Almada terminó con un rebote en el área, y Gonzalo Montiel apareció como si fuera un delantero para definir y poner el 1-0 en el Monumental.

¡SE TERMINÓ LA SEQUÍA! ¡CACHETE MONTIEL CONVIERTE EL PRIMER GOL DE RIVER EN EL #TorneoClausura VS. ARGENTINOS!



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Después del gol, Thiago Almada fue amonestado por una falta de atrás sobre López Muñoz y el equipo de Coudet se fue al descanso en ventaja, después de una primera parte en la que fue más claro y generó las mejores chances.

River tuvo un arranque complicado en el segundo tiempo. Primero desperdició una contra clara con Correa y Almada, y enseguida Argentinos llegó al empate con López Muñoz, pero el gol fue anulado por offside.

Minutos después, el Bicho se hizo de la pelota y el propio López Muñoz quedó mano a mano, pero su remate dio en el travesaño.

Entonces, el equipo de Coudet se reacomodó con los cambios y empezó a jugar más replegado, cediéndole la pelota a Argentinos para intentar salir rápido de contra. El Bicho manejó más la posesión, pero River tuvo la más clara con un cabezazo de Otamendi que pegó en el palo tras un córner de Almada.

Sobre el final, Correa encaró y recibió una infracción que Tello primero cobró afuera del área. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro sancionó penal para River. El propio Correa lo cambió por gol y selló el 2-0 en el Monumental.

¡TELLO COBRO PENAL Y CORREA NO PERDONÓ! Ángel Correa y un misil desde los doce pasos para el 2-0 de River ante Argentinos.



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River cerró la noche con un alivio enorme en el Monumental. El 2-0 ante Argentinos Juniors no solo le permitió sumar sus primeros puntos en el Torneo Clausura, sino también cortar una racha de seis derrotas consecutivas por torneos AFA y dejar atrás la sequía goleadora que arrastraba en el certamen.