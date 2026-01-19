Romina Gaetani tras denunciar a su ex por violencia: “La exposición intensifica el dolor”

La actriz usó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento de los medios de comunicación y pidió respeto en medio de las denuncias a Luis Cavanagh.

El fuerte comunicado de Romina Gaetani tras denunciar a su ex por violencia de género

Romina Gaetani usó sus redes sociales para llevar un comunicado a sus seguidores y referirse a la exposición de su caso en el que denunció por violencia de género a su expareja, el empresario Luis Cavanagh, a finales del 2025.

“Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y el respeto con el que trataron el tema ”, escribió la actriz este domingo en su perfil de Instagram.

Sin embargo, pese a destacar el rol de los medios de visualizar estos casos y ponerlos en agenda, Gaetani advirtió: “lo que hace la exposición es intensificar el dolor , no solo el mío, sino también el de nuestras familias”.

Y concluyó: “espero sepan comprender, aún no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario”.

El comunicado de Romina Gaetani

La semana pasada la justicia realizó un allanamiento en la casa del empresario en un country de zona norte donde habría atacado a Romina. En el operativo se encontraron cartuchos de la pistola 9mm (la pistola no se encontró) que posee el emrpesario y elementos de limpieza.

De acuerdo a un paciente del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, Gaetani se encuentra en “alto riesgo”.