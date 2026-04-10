Se viene Kabuki 2026, la feria oriental más grande de Neuquén: hora, lugar y cronograma completo

El evento mezcla anime, cosplay, k-pop, arte y videojuegos. Con más de 12 años de trayectoria, esta edición promete ser más grande que nunca.
El sábado 11 y domingo 12 de abril, entre las 12 y las 19, se realizará en la EPET 8 la primera edición de este año de Kabuki Neuquén Oriental, el evento de anime, k-pop, videojuegos y cosplay más convocante de la región. La propuesta en esta ocasión es más grande que nunca, con decenas de actividades que recibirán a interesados de todo el Alto Valle.
A finales de diciembre del 2025, la organización del evento ya había anticipado que habrá tres ediciones en el 2026: apertura (11 y 12 de abril), vacaciones de invierno (julio) y halloween (octubre). Aún no se confirman fechas y sedes de las otras dos, aunque habitualmente se hacen en la misma EPET 8, en el gimnasio del parque central o inclusive en el estadio Ruca Che.
"En abril abrimos el año con una nueva edición de Kabuki, inspirada en la fuerza, la estética y el simbolismo del teatro japonés", habían anunciado en su cuenta de Instagram.
Desde la organización señalaron que se trata de "una propuesta donde la tradición se cruza con la cultura pop y todo vuelve a ponerse en escena". "Anime, cosplay, arte, k-pop y comunidad, reunidos en una experiencia con identidad propia", agregaron.
Además de los ya tradicionales stands, concurso de cosplay, karaoke y exhibiciones de baile, esta edición de Kabuki trae consigo un taller con concurso de dibujo, espacios de juegos de mesa, e incluso airsoft.
El origen del evento
En la misma publicación en la que anunciaron el calendario 2026 de eventos, relataron cómo fue el primera edición, hace ya más de 12 años. "Un 14 de diciembre de 2013 abrimos por primera vez las puertas de Kabuki. No sabíamos todo lo que vendría después, pero sí teníamos claro por qué lo hacíamos", reza la publicación.
"Doce años más tarde, Kabuki sigue creciendo. Edición tras edición, construimos un lugar donde el anime, el cosplay, el k-pop, el arte y la cultura pop se encuentran desde el respeto, el trabajo colectivo y la pasión compartida", sigue el texto.
Desde la organización expresaron agradecimiento a todas las personas involucradas en el desarrollo del evento: "nada de esto hubiese sido posible sin ustedes. Gracias al público, a los artistas, cosplayers, talleristas, stands, sponsors, instituciones y equipos. Gracias a quienes estuvieron desde el comienzo y a quienes se fueron sumando en el camino".
"Gracias por acompañar estos 12 años de historia. Con esa misma energía, damos un paso más. Honrando todo lo que fue, y proyectando lo que viene", cierra la publicación.
Cronograma completo de Kabuki Neuquén Oriental
SÁBADO 11 DE ABRIL
Escenario
12:00 - Apertura
14:00 - Exhibición K-Pop
15:30 - Show Pragma
16:00 - Karaoke libre
16:30 Desfile infantil
17:15 Pasarela cosplay
19:00 cierre primer día
Primer piso
Patio 3 12:00 - Airsoft sur
Aulas 1 y 2 12:00 a 19:00 - Artist Alley
Aulas 3 y 4 14:00 - Lairen
Aula 5 14:00 - Taller de dibujo Gonza Carrero
Aula 6 12:00 - Yu gi oh Alto Valle y la Orden de Los Dados
Aula 7 12:00 - Beyblade Alto Valle
Planta baja
Aula 1 y 2 12:00 a 19:00 - Stands
Aula 3 12:00 - Boardgames Comahue
Aula 4 12:00 - Pokeamigos Neuquén
Aula 5 12:00 - Piedra Bruja Wargames
DOMINGO 12
Escenario
12:00 - Apertura
14:00 - Exhibición k-pop
15:45 - Show Charlie Bertoni
16:15 - Karaoke libre
16:30 - Premiaciones y sorteos
17:15 - concurso cosplay
19:00 - cierre del evento
Primer piso
Patio 3 12:00 - Airsoft sur
Aulas 1 y 2 12:00 a 19:00 - Artist Alley
Aula 3 14:00 - League Challenge Pokemon TCG
Aula 4 12:00 - Lairen
Aula 5 14:00 - Concurso de dibujo con Gonza Carrero
Aula 6 12:00 - La Orden de Los Dados
Aula 7 12:00 - Beyblade Alto Valle
Planta baja
Aula 1 y 2 12:00 a 19:00 - Stands
Aula 3 12:00 - Boardgames Comahue
Aula 4 12:00 - Confluencia TCG y Pokeamigos Neuquén
Aula 5 12:00 - Piedra Bruja Wargames
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