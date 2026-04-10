Se viene Kabuki 2026, la feria oriental más grande de Neuquén: hora, lugar y cronograma completo

El evento mezcla anime, cosplay, k-pop, arte y videojuegos. Con más de 12 años de trayectoria, esta edición promete ser más grande que nunca.

El sábado 11 y domingo 12 de abril, entre las 12 y las 19, se realizará en la EPET 8 la primera edición de este año de Kabuki Neuquén Oriental , el evento de anime, k-pop, videojuegos y cosplay más convocante de la región. La propuesta en esta ocasión es más grande que nunca, con decenas de actividades que recibirán a interesados de todo el Alto Valle.

A finales de diciembre del 2025, la organización del evento ya había anticipado que habrá tres ediciones en el 2026: apertura (11 y 12 de abril ), vacaciones de invierno ( julio ) y halloween ( octubre ). Aún no se confirman fechas y sedes de las otras dos, aunque habitualmente se hacen en la misma EPET 8, en el gimnasio del parque central o inclusive en el estadio Ruca Che.

"En abril abrimos el año con una nueva edición de Kabuki, inspirada en la fuerza, la estética y el simbolismo del teatro japonés ", habían anunciado en su cuenta de Instagram.

Desde la organización señalaron que se trata de "una propuesta donde la tradición se cruza con la cultura pop y todo vuelve a ponerse en escena". "Anime, cosplay, arte, k-pop y comunidad, reunidos en una experiencia con identidad propia", agregaron.

Kabuki en epet 8 (24).jpg Claudio Espinoza

Además de los ya tradicionales stands, concurso de cosplay, karaoke y exhibiciones de baile, esta edición de Kabuki trae consigo un taller con concurso de dibujo, espacios de juegos de mesa, e incluso airsoft.

El origen del evento

En la misma publicación en la que anunciaron el calendario 2026 de eventos, relataron cómo fue el primera edición, hace ya más de 12 años. "Un 14 de diciembre de 2013 abrimos por primera vez las puertas de Kabuki. No sabíamos todo lo que vendría después, pero sí teníamos claro por qué lo hacíamos", reza la publicación.

"Doce años más tarde, Kabuki sigue creciendo. Edición tras edición, construimos un lugar donde el anime, el cosplay, el k-pop, el arte y la cultura pop se encuentran desde el respeto, el trabajo colectivo y la pasión compartida", sigue el texto.

Desde la organización expresaron agradecimiento a todas las personas involucradas en el desarrollo del evento: "nada de esto hubiese sido posible sin ustedes. Gracias al público, a los artistas, cosplayers, talleristas, stands, sponsors, instituciones y equipos. Gracias a quienes estuvieron desde el comienzo y a quienes se fueron sumando en el camino".

ON - Kabuki (10).jpg

"Gracias por acompañar estos 12 años de historia. Con esa misma energía, damos un paso más. Honrando todo lo que fue, y proyectando lo que viene", cierra la publicación.

Cronograma completo de Kabuki Neuquén Oriental

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SÁBADO 11 DE ABRIL

Escenario

12:00 - Apertura

14:00 - Exhibición K-Pop

15:30 - Show Pragma

16:00 - Karaoke libre

16:30 Desfile infantil

17:15 Pasarela cosplay

19:00 cierre primer día

Primer piso

Patio 3 12:00 - Airsoft sur

Aulas 1 y 2 12:00 a 19:00 - Artist Alley

Aulas 3 y 4 14:00 - Lairen

Aula 5 14:00 - Taller de dibujo Gonza Carrero

Aula 6 12:00 - Yu gi oh Alto Valle y la Orden de Los Dados

Aula 7 12:00 - Beyblade Alto Valle

Planta baja

Aula 1 y 2 12:00 a 19:00 - Stands

Aula 3 12:00 - Boardgames Comahue

Aula 4 12:00 - Pokeamigos Neuquén

Aula 5 12:00 - Piedra Bruja Wargames

DOMINGO 12

Escenario

12:00 - Apertura

14:00 - Exhibición k-pop

15:45 - Show Charlie Bertoni

16:15 - Karaoke libre

16:30 - Premiaciones y sorteos

17:15 - concurso cosplay

19:00 - cierre del evento

Primer piso

Patio 3 12:00 - Airsoft sur

Aulas 1 y 2 12:00 a 19:00 - Artist Alley

Aula 3 14:00 - League Challenge Pokemon TCG

Aula 4 12:00 - Lairen

Aula 5 14:00 - Concurso de dibujo con Gonza Carrero

Aula 6 12:00 - La Orden de Los Dados

Aula 7 12:00 - Beyblade Alto Valle

Planta baja

Aula 1 y 2 12:00 a 19:00 - Stands

Aula 3 12:00 - Boardgames Comahue

Aula 4 12:00 - Confluencia TCG y Pokeamigos Neuquén

Aula 5 12:00 - Piedra Bruja Wargames