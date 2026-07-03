Pronostican fuertes vientos que alcanzarán los 130 km/h y frío extremo: la alerta del SMN

El organismo advirtió sobre la presencia de este fenómeno, mientras sigue la intensa ola polar con temperaturas bajo cero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas por vientos fuertes.

En medio de una intensa ola polar que sigue sin dar tregua desde inicios de esta semana, se siguen registrando temperaturas muy bajas e n casi todo el país. En este contexto, se advirtió por la presencia de otro fuerte fenómeno para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para este viernes 3 de julio, ya que se pronostica un intenso temporal de viento.

"El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 130 km/h", se detalló.

Asimismo, el SMN aclaró que esta situación puede provocar reducción de la visibilidad.

Según precisó el organismo la advertencia rige para varias provincias: el oeste de Salta, Catamarca, La Rioja, el noroeste de San Juan y un sector del noroeste de Tucumán.

Alerta por viento zonda: qué zona se verá afectada

Para este viernes también rige otra alerta amarilla del SMN por la presencia de viento zona.

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Recomendaciones ante los fuertes vientos

Frente a estas condiciones, el organismo dio a conocer una serie de recaudos para tener en cuenta:

evitar salir si no es necesario.

asegurar objetos que puedan desprenderse.

mantener puertas y ventanas cerradas.

no resguardarse debajo de árboles, postes o carteles.

conducir con extrema precaución.

Alerta por temperaturas extremas por frío

El organismo advirtió además que está vigente otra alerta amarillo por frío extremo, con temperaturas que marcarán bajo cero. Algunas zonas permanecerán bajo alerta naranja, mientras que otras registrarán alerta amarilla, por lo que recomendó tomar precauciones para evitar riesgos.

La alerta amarilla por frío extremo alcanza a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco, el este de Jujuy y Santiago del Estero.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan reforzar las medidas de protección frente a las bajas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El frío extremo no da tregua en Neuquén: a cuánto descenderá la temperatura mínima

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas anticipó cómo seguirá el tiempo en la región durante los próximos días.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó que la presencia de un sistema de altas presiones sobre el centro del país continuará generando heladas fuertes y generalizadas. Sin embargo, el ingreso de aire húmedo desde el noreste marcará el inicio de un paulatino ascenso de los registros térmicos.

Para este viernes 3 de julio, el panorama meteorológico estará dividido en dos etapas muy marcadas entre el día y la noche. Durante las horas diurnas, el cielo se presentará mayormente despejado.

La temperatura máxima estimada alcanzará los 8 grados,un valor levemente superior al registrado en la jornada previa.