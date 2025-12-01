Acusaron a uno de los conductores de 4x4 que se metió a una laguna congelada

El hecho ocurrió cerca de Villa Pehuenia, en plena área protegida Batea Mahuida. Todavía falta identificar a uno de los responsables.

Acusaron a uno de los conductores de 4x4 que derraparon sobre una laguna congelada.

Un hombre fue acusado esta mañana de daños agravados a bienes de uso público por haber maniobrado con su camioneta 4×4 sobre la laguna Corazón en el Área Natural Protegida Batea Mahuida, cerca de Villa Pehuenia en julio de este año. El juez Maximiliano Bagnat dio por iniciada la investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de dos meses y medio.

De acuerdo a la teoría del caso, expuesta por la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal, Julieta González, entre el 11 y el 13 de julio de 2025 E.A.A. condujo una camioneta Toyota Hilux hacia el área natural, circuló en dirección a la laguna que se encontraba congelada y, saliendo de los caminos señalizados y permitidos para circular, realizó trompos sobre el espejo de agua durante varios minutos. La circulación en dicho lugar se encuentra prohibida y es una zona de exclusivo uso peatonal.

De esta forma, provocó daños a la vegetación: “los informes de guardaparques y de la subsecretaría de Recursos Naturales refieren daños en la vegetación, al transitar sobre raíces expuestas de araucarias araucanas, que es la especie más protegida y por la que se crea esta área natural”, indicó González. Asimismo, manifestó que se registró una “alteración significativa del ecosistema de especies que habitan en el lugar”.

Laguna corazón Villa Pehuenia

Todavía falta identificar a uno de los responsables

Por último, aclaró que hubo otra persona que circuló con el imputado en otra camioneta y que se aguarda avanzar en la investigación para identificarlo.

González citó un informe de la subsecretaría de Recursos Naturales en el cual se detallan las consecuencias del tránsito de dos camioneta 4×4 dentro del área y la realización de las maniobras sobre la laguna.

El documento subraya los daños físicos provocados a los ejemplares de araucarias, que se encuentra categorizada como especie en peligro, que posee protección legal a través las leyes provinciales 1890 de Bosques y Tierras Forestales y 2780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Asimismo, explicó que se encuentra en la lista roja de las especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Por último, el informe describe a la laguna Corazón como un ecosistema frágil y que cumple un rol ecológico clave por ser hábitat de especies catalogadas en peligro.

El video viral y la indignación de los bomberos de Villa Pehuenia

El repudiable hecho quedó registrado, en ese entonces, en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde se puede ver a varias personas alentando los derrapes que hacían las camionetas sobre el hielo.

Inconscientes - se metieron con camionetas 4x4 a una laguna congelada

“Es increíble, es algo que no se entiende. Se filman, se autoincriminan y encima lo suben como si fuera una gran hazaña nacional”, disparó Lorenzo Lorente, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, en una entrevista con Línea Abierta por LU5 poco tiempo después del hecho.

“No es la primera vez que pasa. Hace dos años también subí fotos que me mandaron, donde una camioneta se había volcado sobre la misma laguna. En esa oportunidad me llegó hasta una carta documento de la persona implicada. Pero esto ya no sorprende, aunque nunca deja de indignar”.

“Estas personas no tienen dos dedos de frente. Hacen lo que se les da la gana, se filman como si fuera algo épico. Pero lo que hacen es destruir el lugar que dicen venir a disfrutar”, indicó el jefe de bomberos.