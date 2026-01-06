En medio de rumores con River, el presidente de Independiente de Rivadavia le puso precio a Sebastián Villa

Sebastián Villa se volvió una de las principales novelas del mercado de pases de verano con los rumores de un posible interés por parte de River . Sin embargo las negociaciones no avanzan, desde el club niegan que vayan a avanzar por él pero en el elenco mendocino ya se preparan por si quieren ofertar.

El presidente Daniel Vila habló con Tyc Sports y confesó: "Estamos con varios interesados en el jugador , pero no me pidas que te de nombres porque me parece que no corresponde. No te puedo afirmar eso". A su vez, sumó: "No puedo dar detalles sobre las negociaciones que tenemos, el representante Rodrigo Riep está ayudando mucho porque establecimos una relación excelente. Está trabajando para que Sebastián encuentre un nuevo horizonte ".

En medio de su relato Vila confesó que pedirán 12 millones de dólares por el jugador , también se refirió sobre su futuro: "El año pasado, en la pretemporada de julio, convenimos que se quedaba medio año más, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027, y en enero de este año, si aparecía alguna oportunidad interesante para el club y para él, lo íbamos a dejar buscar nuevos rumbos".

Villa vs River

"Seguramente la semana que viene, si no hay novedades de una transferencia, estará en Mendoza", dijo sobre su ausencia en la pretemporada.

Para cerrar recordó la contratación en medio del escándalo por violencia de género y abuso sexual, causas de las que fue absuelto: "Futbolísticamente no había nada que analizar, incluso hoy es un jugador mucho más completo. No lo conocía antes de venir y cuando hablé, él me dijo que era inocente, que si volvía iba a renacer futbolísticamente y efectivamente en octubre la Justicia se expidió y lo declaró inocente. Para mí fue el mejor jugador del torneo pasado".

A un paso de la firma: un jugador de River abandonará la pretemporada y será refuerzo de Rosario Central

Todo parece estar listo. Rosario Central cerraría un refuerzo importante para potenciar a su plantel que ha demostrado un nivel alto que lo llevó a quedarse con el primer lugar de la tabla anual, a meterse en la Copa Libertadores y también obtuvo un polémico titulo impensado decidido a última hora en una reunión que desató un escándalo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Luego de negociaciones que se entablaron entre el elenco rosarino y la dirigencia de River, solo faltaría estampar la firma de contrato para que Jeremías Ledesma, arquero que dejó Europa para jugar en el millonario pero no tuvo los minutos deseados por la presencia de Franco Armani, sea nuevo compañero de Ángel Di María.

Ledesma solo tuvo siete partidos en un año y medio en la institución con sede en Núñez, Capital Federal. A pesar de que hace algunas horas Armani sufrió un desgarro, el arquero firmó un préstamo por un año con obligación de compra.