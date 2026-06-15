San Martín de los Andes: otra vez en el banquillo por drogas y un ultimátum de la justicia

Una mujer que acumula tres investigaciones por narcomenudeo volvió a zafar de quedar tras las rejas. De igual modo, le hicieron una contundente advertencia.

Una mujer oriunda de la ciudad de San Martín de los Andes camina por la cornisa y un juez del Tribunal Oral Federal (TOF) neuquino se lo hizo saber. La advertencia fue realizada en el marco de otro proceso en su contra por narcomenudeo . ¿Qué se resolvió?

La investigación que involucra a la mujer, de 39 años, se remonta a 2022, cuando en un allanamiento realizado en su domicilio de calle Las Grosellas se encontraron casi 200 gramos de marihuana y cocaína. El operativo estuvo a cargo de los integrantes de la Prefectura Naval Argentina e involucró a otro sospechoso. Tras la intervención de la fiscalía, enfrentó una acusación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Cuando habían transcurrido dos años del procedimiento de Prefectura, la sospechosa volvió a estar en la mira de las fuerzas de seguridad. Durante un allanamiento encabezado por la División Unidad Operativa Federal de San Martín de los Andes, fue incautada una veintena de envoltorios con cocaína. Por este hecho, sumó una doble acusación: venta de drogas y suministro de sustancias estupefacientes a título oneroso.

En los últimos días, asistida por su abogado particular, la mujer aceptó avanzar con un acuerdo con el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

kiosco narco san martín-noviembre '24.jpg Gentileza Policía Federal

Como ocurre con otros expedientes, las pruebas no fueron suficientes en relación a la presunta venta de estupefacientes y desde la fiscalía se propuso declararla responsable por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

En ese marco, se consideró una pena en suspenso de tres años. De igual modo, la mujer arrastra otra condena reciente, de 2020, de tipo condicional y por ese motivo el castigo se transformó en efectivo.

"Es importante que tome conciencia"

La fiscalía se encargó de hacerle un repaso a la mujer sobre las causas en su contra y le aclaró que será beneficiada con una nueva oportunidad, que evitará que vaya a la cárcel y cumplirá con un arresto domiciliario. “Es importante que tome conciencia de esto, que se le está brindando una nueva oportunidad”, le remarcó el fiscal a Fanny Janet de las Nieves Núñez.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. La mujer que realizará un tratamiento de desintoxicación tenía un poco más de 200 gramos de marihuana en su casa.

A su turno, el juez del TOF homologó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa e hizo un repaso de las reglas de conducta que deberá cumplir por el plazo de tres años: mantener el domicilio, someterse al control de la Dirección de Asistencia de Ejecución Penal y no cometer nuevos delitos.

Sobreseimiento para un albañil

Por otra parte, un albañil, de 39 años, se vio beneficiado en la acusación en su contra luego de que Núñez asumió la responsabilidad de la tenencia de la droga. El hombre había sido imputado junto a la mujer por el hallazgo de casi 200 gramos de marihuana y cocaína. El acusado, en su descargo, enfatizó que estaba circunstancialmente en el lugar del allanamiento.

El hombre fue sobreseído aunque también se le advirtió de evitar nuevos incidentes debido a que tiene antecedentes con una condena de la justicia ordinaria y podría perder su libertad si lo declaran responsable.