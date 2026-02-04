Liberaron a Roberto Baldo, uno de los argentinos detenido en Venezuela

Baldo había sido detenido en 2024 por "terrorismo" junto a su esposa. Qué se sabe sobre su liberación.

Tras la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, otro de los argentinos detenido en Venezuela recuperó la libertad. Se trata de Roberto Baldo , arrestado en noviembre de 2024 al ser acusado de "terrorismo".

La liberación de Baldo se mantuvo en reserva hasta mediados de enero. Su caso fue mencionado en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera elaborado por la ONG Foro Penal.

Según reveló Infobae, la liberación ocurrió días atrás pero se conoció públicamente en las últimas horas. Baldo permaneció en el Centro Penitenciario Yare III , ubicado en el estado de Miranda. En tanto, su esposa fue llevada a la sede de la PNB El Valle, en Caracas y también fue liberada a mediados de enero.

argentino venezuela

La ONG que mencionó el caso de la pareja argentina aseguró que permanecieron desaparecidos por varios días tras su detención, sin que sus familiares pudieran localizar su paradero ni conocer los motivos de la detención.

La audiencia de presentación ante el juez habría sido apenas días después, el 2 de diciembre de ese mismo año. Allí, fueron imputados por el delito de terrorismo.

Noticia en desarrollo