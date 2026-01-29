Video: un turista argentino convulsionó por una picadura mientras nadaba en una playa de Uruguay

El argentino de 50 años de edad se encontraba nadando en el mar cuando sufrió una descompensación que tuvo que ser atendida por guardavidas.

Un episodio de máxima tensión se vivió en una playa en cercanías a Punta del Este , cuando un turista argentino de 50 años de edad convulsionó tras ser picado por un insecto . El hecho ocurrió este miércoles por la tarde y se descompensó mientras nadaba en el mar .

Todo ocurrió alrededor de las 14 en la playa Bikini en la ciudad de Manantiales. Según revelaron medios locales, el hombre comenzó a sentir hinchazón en su cuerpo, síntoma de que atravesaría una reacción alérgica intensa.

Luego de experimentar alguno s problemas para respirar , rápidamente su cuadro se agravó y comenzó a convulsionar cuando se encontraba dentro del mar. Los turistas que estaban en el lugar se percataron del problema y enseguida alertaron a los guardavidas para que fueran a auxiliarlo.

Un video de pocos segundos muestra el momento de tensión que se vivió en esta zona balnearia. Los rescatistas lograron sacarlo del agua y, una vez en la orilla, comenzaron con el trabajo de reanimación cardiopulmonar (RCP), lo que logró estabilizarlo hasta que el turista fue trasladado por una ambulancia del sistema de emergencias al sanatorio Cantegril.

De acuerdo al sitio local FM Gente Uruguay, la Intendencia de Maldonado indicó que se trataría de la picadura de una avispa y se presume que el hombre es alérgico, lo que desencadenó en esa reacción.

Luego de este episodio, alrededor de las 18 horas, una argentina de 77 años debió ser asistida por guardavidas luego de caer desde un muro de más de un metro de altura en Playa El Emir, informó el medio FM Gente.

Como consecuencia del hecho, la mujer sufrió una fractura de cadera. Fue asistida en primera instancia en la propia playa y posteriormente trasladada a un centro asistencial para recibir atención.

Antecedentes de una grave reacción alérgica en Punta del Este

En diciembre del año pasado, el empresario rosarino Gustavo Scaglione (64) -líder del grupo que compró el canal Telefe- fue picado por avispas en una chacra de Punta del Este y debió ser llevado de urgencia a un hospital local.

El médico Leonardo Falcao relató en diálogo con FM GENTE que el paciente llegó "desmayado en la camioneta con la presión bajísima, menos de 7, en preparo". Además, indicó que el equipo lo derivó rápidamente al área de reanimación y aplicó el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico.

"Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso, del shock anafiláctico, pudimos estabilizarlo de a poco", explicó el profesional.

Tras estabilizar al empresario, el personal médico lo trasladó al sanatorio Mautone en una ambulancia de la policlínica. Falcao detalló que el vehículo, donado por una vecina del balneario, estaba completamente equipado y permitió que el paciente llegara "estabilizado perfectamente".

