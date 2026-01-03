La detención de Maduro encendió las redes: líderes del mundo opinaron sobre la intervención de EE.UU.

Tras la detención del líder chavista, presidentes y referentes internacionales se pronunciaron a favor y en contra de lo ocurrido.

La detención de Nicolás Maduro provocó una ola de repercusiones en todo el mundo. Líderes políticos y personalidades públicas manifestaron opiniones encontradas sobre la intervención estadounidense, mientras en redes sociales se multiplican los debates y análisis sobre las implicancias del hecho.

En el escenario latinoamericano, los gobiernos de Brasil, México, Colombia, Chile y Cuba rechazaron las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, mientras que Argentina, El Salvador, Panamá y Ecuador respaldaron la operación.

El presidente de Brasil, Lula da Silva condenó los bombardeos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, al considerar que constituyen una grave violación de la soberanía del país y del derecho internacional. Advirtió que estas acciones sientan un precedente peligroso, amenazan la estabilidad global y evocan episodios históricos de injerencia en América Latina. Además, sostuvo que Brasil mantiene una postura coherente de rechazo al uso de la fuerza y llamó a la comunidad internacional a responder con firmeza y promover el diálogo.

La presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un comunicado oficial a través del cual el Gobierno mexicano condena y rechaza las acciones militares ejecutadas de manera unilateral por Estados Unidos contra objetivos en territorio venezolano, al considerar que constituyen una violación a la Carta de las Naciones Unidas.

Por su parte, Gustavo Petro, mandatario colombiano, expresó su profunda preocupación por los bombardeos en Venezuela, rechazó cualquier acción militar y reafirmó su compromiso con la soberanía, el derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos. Además, llamó a la desescalada, al diálogo diplomático y adoptó medidas preventivas para proteger a la población civil y la estabilidad fronteriza.

"Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país", expresó Gabriel Boric a través de X.

Por su parte, Miguel Díaz Canel, presidente cubano, publicó: "Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE.UU. a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América".

Los mandatarios latinoamericanos que se pronunciaron a favor

En la otra cara de la moneda se ubicaron los mandatarios que manifestaron su respaldo a la intervención estadounidense, al considerarla una acción necesaria para restablecer el orden institucional en Venezuela y responder a la crisis que atraviesa el país.

Javier Milei fue uno de los presidentes latinoamericanos que festejó el accionar estadounidense. "Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera", escribió en su cuenta.

A su vez, desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, difundieron un escrito firmado por el propio Milei en el cual reafirmó su apoyo al pueblo venezolano y a Edmundo González Urrutia. Además, recordó su compromiso con la liberación del gendarme Nahuel Gallo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también respaldó la intervención estadounidense y celebró la detención de Maduro: "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador".

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su apoyo a la voluntad popular manifestada en las urnas, reconociendo a Edmundo Gonzáles como presidente electo. “Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo”, afirmó.

Qué opinan los presidentes europeos

Mientras las reacciones en América Latina estuvieron divididas, en Europa varios jefes de Estado también se pronunciaron sobre la situación en Venezuela, adoptando posturas que van desde el respaldo a la intervención estadounidense hasta críticas por la violación de derechos internacionales

El presidente francés, Emmanuel Macron, dejó claro su apoyo y afirmó que "el pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura de Nicolás Maduro y que sólo puede alegrarse por ello". En tanto Pedro Sánchez, mandatario español, indicó que España no reconocerá una intervención que viola el derecho internacional.

Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, compartió que "el Gobierno cree que la acción militar externa no es el camino para acabar con los regímenes totalitarios, pero al mismo tiempo considera legítima la intervención defensiva contra ataques híbridos a su seguridad, como los que llevan a cabo entidades estatales que alimentan y facilitan el tráfico de drogas".

En medio de las repercusiones políticas, distintos artistas y figuras públicas compartieron su opinión. Incluso el reconocido escritor estadounidense Stephen King reflexionó: "Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco, y Trump le tendió la alfombra roja. No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo SÍ es droga). Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más".