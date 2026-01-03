Javier Milei tras la caída de Maduro: "Es un nuevo renacer de la libertad"

El Presidente argentino respaldó la ofensiva de Estados Unidos y calificó al líder chavista como un "narcoterrorista". "Todos los cómplices deberían seguir su misma suerte", sentenció.

Javier Milei dijo que la caída de Maduro es un renacer de la libertad

En una mañana que calificó como "histórica", el presidente Javier Milei rompió el silencio tras el operativo militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro . El mandatario argentino aseguró que lo que el mundo presencia es "la caída de un dictador" que intentó aferrarse al poder tras ser derrotado en las urnas.

"Es un nuevo renacer con más fuerza de la libertad en todo el continente", afirmó Milei en diálogo con LN+, donde ratificó su alineamiento total con la gestión de Donald Trump . Para el jefe de Estado, la operación militar está plenamente justificada dado el carácter de "narcoterrorista" que le adjudica al líder chavista.

Durante la entrevista, Milei fue más allá y vinculó al régimen de Maduro con estrategias de "infiltración" en la región a través de la migración masiva y alianzas con la "izquierda radical" y el "socialismo español".

"Tiene como fuentes de ingresos el narcotráfico, que básicamente deriva del Cartel de los Soles", explicó el mandatario, quien además acusó al chavismo de haber tenido "interferencias electorales" en países como Argentina, Colombia y México.

Embed - Javier Milei en exclusivo: "La libertad está renaciendo en el continente"

El futuro de los "cómplices"

Al ser consultado sobre el destino de otras figuras clave del chavismo, como Diosdado Cabello —visto recientemente con chaleco antibalas llamando a la resistencia—, Milei fue tajante. Aseguró que todos los funcionarios del régimen son "cómplices" y que deberían enfrentar los mismos tribunales en los Estados Unidos.

"La libertad nos va a permitir tener la vida que merecimos tener, hasta que fuimos invadidos por la izquierda", concluyó el Presidente.

El Gobierno valoró la decisión y la determinación de Trump

El Gobierno manifestó su firme respaldo a la intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano y destacó la importancia estratégica de la operación que culminó con la detención de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería, el Poder Ejecutivo calificó el accionar de Washington como una medida necesaria frente a la estructura criminal que operaba en la región.

En el documento técnico, el Palacio San Martín subrayó el reconocimiento a la gestión de la Casa Blanca ante la escalada del conflicto en el país caribeño.

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”, reza el texto que circuló masivamente en las plataformas digitales tras ser replicado por el canciller, Pablo Quirno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2007447942693638378?s=48&partner=&hide_thread=false El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel… — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 3, 2026

La postura argentina se asienta en el encuadre legal que el país otorgó previamente a la cúpula del régimen venezolano.

El comunicado oficial especifica que las acciones militares derivaron en la captura del “dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”.

De esta manera, la administración de Javier Milei ratifica su alineamiento con la política exterior estadounidense en materia de lucha contra el narcoterrorismo y la seguridad hemisférica.