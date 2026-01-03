Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro: "La libertad avanza"

El presidente argentino reaccionó de inmediato al anuncio de Donald Trump sobre el operativo en Venezuela. "Viva la libertad carajo", agregó en sus redes sociales.

Tras el sorpresivo anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sobre la captura de Nicolás Maduro , la reacción del gobierno argentino no se hizo esperar. El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para respaldar la ofensiva militar y celebrar el fin del régimen chavista.

A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), el mandatario argentino replicó las noticias que llegaban desde Washington y Caracas con su habitual consigna: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo" . De esta manera, Milei ratificó su alineamiento total con la gestión de Trump en el marco de la crisis en Venezuela.

El mensaje presidencial se dio en un contexto de máxima tensión internacional, luego de que Trump confirmara que fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y lo trasladaron fuera del país tras un ataque a gran escala contra bases militares.

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/1KlsyraWtY — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

Desde que asumió el cargo, Milei mantuvo una postura confrontativa con el régimen venezolano. Recientemente, el Gobierno había solicitado ante la Corte Penal Internacional en La Haya que se activaran las órdenes de captura contra el líder chavista, calificando a su administración como una "dictadura atroz".

Tensión en la región

La celebración del presidente argentino marca un fuerte contraste con la incertidumbre que reina en otros países de América Latina ante la intervención militar de Estados Unidos.

Mientras en Caracas el chavismo denunció una "agresión militar gravísima" y movilizó a sus tropas, Milei se convirtió en uno de los primeros líderes regionales en convalidar públicamente el accionar de las fuerzas norteamericanas.