Elecciones en educación: ya está el padrón provisorio para las elecciones de vocales del CPE

El próximo 26 de noviembre todos los docentes de Neuquén deberán elegir los vocales del cuerpo colegiado y juntas del Consejo Provincial de Educación.

Los trabajadores de la educación de Neuquén ya pueden revisar el padrón provisorio que publicó recientemente la Junta Electoral Docente para las elecciones del próximo 26 de noviembre cuando elijan vocales del cuerpo colegiado, de juntas de clasificación y disciplina del Consejo Provincial de Educación (CPE) .

Los representantes de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén ( ATEN ) publicaron un enlace para que todos puedan confirmar que estén en el padrón y saber dónde votan. Para verificar el padrón provincial se puede ingresar al siguiente enlace .

Los docentes deben encontrarse en ese padrón por número de DNI o número de empleado. Luego encuentran su nombre completo, las categorías en la que votan. Ahí figura la escuela donde votar.

SFP Elecciones Aten votacion (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las categorías que se elegirán en estas elecciones son: vocalías del Cuerpo Colegiado, Juntas de clasificación y Junta de disciplina (VP, VM, JCP, JCM, JCA, JD).

Desde ATEN informaron que los docentes que no se encuentren en el padrón o en alguna de las categorías deberán realizar el reclamo ante la Junta Electoral Docente al correo: [email protected] hasta el 21 de octubre.

Indicaron además que se deben remitir los siguientes datos: apellido y nombre, DNI, número de empleado, escuela donde es titular o interino y el reclamo por falta de datos en el padrón.

En ese reclamo se puede pedir la inclusión en el padrón, un cambio de localidad de votación, si es que el trabajador es interino o titular en otro lugar y la inclusión de alguna categoría en la que no figuren y les corresponde votar.

CPE - Consejo Provincial de Educacion (14).jpg

En tanto, en las escuelas rurales los docentes podrán votar a través de la modalidad de voto por sobre en todas las categorías de los niveles o modalidades en que trabajen como interinos o titulares.

Candidatos

Son dos listas las que se presentan a esta elección. La del Ejecutivo y la de ATEN. La lista gremial surgió de las últimas elecciones del sindicato docente y será encabezada con las candidatas a vocales por Lujan Noé por nivel Medio, Técnico y Superior; y Marcela Correa por nivel Primario, Inicial, Especial, Adultos y ECPL.

A fines de mayo pasado cerca 12 mil docentes eligieron nuevas autoridades del sindicato ATEN. Por una diferencia de unos 500 votos, la lista del TEP que lideraba Fany Mansilla se quedó con la elección, mientras que su contrincante, la lista Multicolor, se quedó con cinco de las 22 seccionales de toda la provincia.

cuerpo colegiado del consejo provincial de educación gentileza

Eran más de 19.000 docentes afiliados a ATEN los que estaban habilitados para votar en las elecciones gremiales, por lo que se acercó a las urnas un 65% del padrón.

Igualmente, la actual gestión que conduce Marcelo Guagliardo seguirá en funciones hasta el 14 de diciembre, cuando asuman Mansilla, junto a Cintia Galetto, secretaria general adjunta, y el resto de los ganadores de la lista del TEP.

El gremio docente está dividido en 22 seccionales que tienen su representación y que, tras las asambleas de cada una, se reúnen en plenarios de secretarios generales cada vez que deben definir medidas.