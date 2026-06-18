Cuarteto en el avión: la Mona Jimenez improvisó un show arriba de un vuelo demorado con campeones del mundo

El cantante ofreció un concierto a quienes viajaban a Dallas entre los que se encontraban argentinos consagrados en los mundiales.

Juan Carlos “La Mona” Jiménez se robó la escena dentro de un avión que viajaba de Kansas City a Dallas para seguir a la selección argentina en el Mundial 2026 . El cantante cordobés de 75 años agarró el micrófono de la azafata y se largó a cantar ante un paisaje repleto de hinchas, periodistas y figuras históricas del fútbol argentino.

Los teléfonos salieron de los bolsillos de inmediato y el vuelo, que acumulaba una larga demora, se transformó en una fiesta.

El vuelo estaba compuesto casi completamente por argentinos. Entre los pasajeros viajaban campeones del mundo como el ex arquero Ubaldo “Pato” Fillol junto a su esposa; Ricardo “Gringo” Giusti , Carlos “Chino” Tapia y el ex volante Omar Larrosa . Acompañado por su hijo, la Mona, de anteojos oscuros y con la camiseta de Argentina de las tres estrellas, no paró de sacarse fotos y contar anécdotas desde que apareció en el pasillo de la aeronave.

La demora se había originado por problemas con la nómina de pasajeros. Antes de volver a abordar, La Mona invitó a algunos viajeros a tomar algo en el bar del aeropuerto. Fue en ese contexto que el ambiente se convirtió en una fiesta. Ya de vuelta en el avión, el artista se dirigió al fondo del aparato, tomó el micrófono y empezó a cantar. Nadie se quejó de la espera.

la Mona Jiménez improvisó un show arriba de un vuelo demorado que llevaba a varios campeones del mundo

El concierto de la Mona en la concentración de Argentina

Días antes, Jiménez había vivido lo que describió como uno de los momentos más fuertes de su vida: un show de 50 minutos en la concentración de la selección argentina en Kansas City. "Fue algo mágico. Pasé un momento hermoso. Que todos cantaran conmigo, saltaran… Yo soñaba con cantar en el Madison Square Garden. Ya con esto hacé como que canté 50 veces en el Madison“, le dijo a Infobae, antes de subirse al avión.

El rey del cuarteto reveló que fue Lionel Messi quien le pidió personalmente que cantara “Paloma”. “Yo no lo conocía a Messi. Me emocionó escucharlo cantar mis canciones. Yo decía que quería conocerlo. Pensaba que me lo podía cruzar en Miami. Vino el Mundial, fui a saludarlos y los conocí a todos”, contó. Entre los jugadores, quien más se entregó fue Rodrigo De Paul: “Se subió cuando canté El vino. Empezó a bailar con las dos manos”, describió La Mona.

El encuentro con el plantel tuvo lugar durante una entrevista en el streaming de AFA Estudio. Julián Álvarez y Nahuel Molina aparecieron sorpresivamente detrás de cámara para saludarlo. La Araña, oriunda de Córdoba como Jiménez, le regaló su camiseta de la Selección y se la firmó. “Te agradezco mucho de corazón. La verdad, qué picante que sos, te veo ahí haciendo goles con la Selección”, le dijo el cantante al delantero. También se sumó Lisandro Martínez para tomarse una foto, y desde la cuenta oficial de La Mona se publicaron imágenes junto a Messi y otros integrantes del plantel.

Pato Fillol Mona Jimenez

Pato Fillol con la Mona Jiménez en el Aeropuerto de Kansas

Antes de subir al avión con destino a Dallas, Jiménez se sacó una foto con Fillol, figura histórica del arco argentino en el Mundial de 1978. Dentro del vuelo, ya con el micrófono en mano, La Mona demostró por qué el cuarteto cordobés no entiende de fronteras ni de altitudes.

El elenco nacional albiceleste, por su parte, tendrá que jugar en el Dallas Stadium el lunes 22 de junio desde las 14 (hora de Argentina) frente a Austria. Luego, el sábado 27/6 cerrará la fase de grupos frente a Jordania, en el mismo recinto. Vale recordar que los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 3 a 0 ante Argelia en el debut con una figura descollante de Messi, quien anotó todos los goles del partido.