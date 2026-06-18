Contrabando de autos de lujo: la compleja maniobra que realizaron evitar a la aduana

En el marco de una investigación encabezada por la Dirección General de Aduanas , autoridades lograron desarticular una maniobra de contrabando de vehículos de alta gama valuados en más de 4 millones de dólares. Los procedimientos, ordenados por la Justicia y ejecutados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyeron 22 allanamientos simultáneos y permitieron el secuestro de cuatro automóviles exclusivos.

El caso comenzó a partir de tareas de fiscalización de agentes especializados de la Aduana. Durante esas inspecciones, los funcionarios detectaron irregularidades en la documentación de varios vehículos. Los autos, de reciente fabricación y alto valor comercial, circulaban con chapas patente correspondientes a unidades con más de seis décadas de antigüedad. Esta anomalía resultó llamativa y motivó el inicio de una investigación formal.

Los investigadores reconstruyeron una maniobra destinada a eludir la prohibición de nacionalizar automóviles usados, establecida por el Decreto 11/99 . Según las actuaciones judiciales, los vehículos de alta gama ingresaron en el país de modo irregular. Una vez en territorio argentino, circularon empleando dominios pertenecientes a autos importados bajo el Régimen de Vehículos Clásicos , una normativa que permite el ingreso de modelos con al menos 30 años de fabricación.

El relevamiento realizado por la Aduana determinó que un mismo titular inscribió los dominios, lo que permitió utilizar esas patentes como pantalla para vehículos no registrados. De este modo, los automóviles eludieron los controles y regulaciones que impiden la nacionalización de rodados usados, además de evadir el pago de aranceles aduaneros y otros impuestos.

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La denuncia presentada por la Dirección General de Aduanas recayó en la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 8, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3. La Justicia autorizó la realización de 22 allanamientos simultáneos en distintos puntos del AMBA. El operativo estuvo a cargo de personal aduanero, que contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina.

Los vehículos de lujo que fueron incautados

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron cuatro vehículos de lujo: un Porsche Carrera RS 2.7 del año 1973, valuado en 1,4 millones de dólares; un Aston Martin DB6 Vantage Superleggera de 1966/67, con un valor estimado de 1,1 millones de dólares; un Porsche 911 Turbo modelo 2025, valuado en 850 mil dólares; y un Aston Martin DB6 Mk I de 1966/67, con una cotización de 750 mil dólares. El valor total de los autos secuestrados asciende a 4,1 millones de dólares.

La maniobra investigada consistió en aprovechar el régimen de importación de vehículos clásicos para insertar en el país automóviles de alta gama mucho más recientes o de considerable valor comercial, lo que se reflejó en la utilización de patentes de autos antiguos para regularizar su circulación. Los funcionarios aduaneros detallaron que los autos circulaban con documentación adulterada o incompleta, lo que permitió su uso sin el debido registro ante las autoridades competentes

A cuántos años de prisión podrían condenar a los responsables

Las actuaciones judiciales determinaron que los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 8 años de prisión, conforme a los artículos 863 y 864 del Código Aduanero. Las sanciones corresponden a la figura de contrabando agravado, que contempla penas más severas en casos de maniobras organizadas o con la intervención de varias personas.

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El operativo, que incluyó la participación coordinada de la Aduana y la Policía Federal, permitió secuestrar vehículos cuya procedencia no estaba debidamente respaldada por la documentación exigida por la normativa nacional. El uso de patentes de autos clásicos para encubrir la verdadera naturaleza de los vehículos representa una violación a los controles dispuestos por las autoridades aduaneras.

El hallazgo de un mismo titular para los dominios utilizados en la maniobra contribuyó a consolidar la hipótesis de una operación organizada, orientada a eludir la prohibición de nacionalización de automotores usados. La investigación judicial continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 8 y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3, que disponen de los elementos reunidos en los 22 allanamientos realizados en el AMBA.

Las autoridades aduaneras señalaron que el uso de patentes de autos antiguos constituye un mecanismo recurrente para sortear la prohibición de ingreso de rodados usados.

El valor de los autos secuestrados, que supera los 4 millones de dólares, refleja el impacto económico de la maniobra detectada. El Porsche Carrera RS 2.7, uno de los modelos más codiciados entre los coleccionistas, encabeza la lista de los vehículos incautados, mientras que el Aston Martin DB6 Vantage Superleggera y el Aston Martin DB6 Mk I destacan por su rareza y valor en el mercado internacional. El Porsche 911 Turbo modelo 2025 representa un ejemplo de la inserción de modelos contemporáneos bajo la apariencia de autos clásicos.

La causa judicial reúne elementos que podrían derivar en nuevas actuaciones, a medida que avance la investigación sobre el origen y la ruta de los vehículos incautados. La Justicia mantiene bajo análisis la documentación secuestrada y las declaraciones de los involucrados, a fin de esclarecer el alcance de la maniobra y determinar las eventuales responsabilidades penales.