Modificaron las reglas para Shein, Temu y Amazon: qué cambia para las compras en el exterior

La modificación alcanza las compras realizadas mediante plataformas internacionales. También comprende otros envíos que ingresen al país.

Las compras realizadas en Shein tendrán nuevas condiciones aduaneras tras la entrada en vigencia del Decreto 604/2026.

El Gobierno Nacional modificó el régimen de envíos postales internacionales mediante el Decreto 604/2026, publicado el 17 de julio. La reforma cambia las condiciones para las compras en Shein, Temu y Amazon, unifica beneficios entre el correo oficial y los couriers privados y elimina límites para determinadas exportaciones comerciales.

La medida busca simplificar los trámites aduaneros y adaptar la normativa argentina al comercio electrónico. También intenta facilitar las ventas al exterior de pequeños productores y empresas que no operan mediante los procedimientos tradicionales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero será la autoridad de aplicación (ARCA) deberá dictar las normas complementarias y definir los pasos operativos necesarios para implementar el nuevo sistema.

Qué cambia para las compras en Shein, Temu y Amazon

El decreto establece una exención de derechos de importación para envíos de hasta US$400. Cada persona podrá utilizar ese beneficio en un máximo de cinco operaciones por año.

El Gobierno modificó el régimen para las compras internacionales que ingresan mediante el correo oficial y los couriers privados.

La modificación alcanza las compras realizadas mediante plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon. También comprende otros envíos que ingresen al país por canales postales y cumplan las condiciones establecidas.

Uno de los cambios principales es la unificación del tratamiento tributario. Las mismas reglas se aplicarán tanto a las operaciones gestionadas por el correo oficial como a las realizadas mediante prestadores privados o servicios de courier.

Hasta ahora, las diferencias entre ambos sistemas podían generar dudas sobre los impuestos y requisitos aplicables. El Gobierno sostiene que la nueva estructura permitirá conocer con mayor precisión el costo tributario de una compra antes de su ingreso a la Argentina.

El servicio aduanero conservará la facultad de verificar la mercadería. Si considera necesaria la apertura de un paquete, el procedimiento podrá realizarse en presencia del destinatario o de un representante del operador postal.

Además, el operador postal podrá representar automáticamente al destinatario durante los trámites. La persona podrá rechazar esa representación, pero deberá comunicarlo de manera fehaciente antes del ingreso del envío al país.

Tanto el destinatario como el operador postal serán responsables de las obligaciones tributarias correspondientes. Las condiciones específicas dependerán de la reglamentación que publique ARCA.

Exportaciones postales sin límites de valor

El nuevo régimen de exportaciones postales elimina los límites de valor para los envíos comerciales. La medida busca ofrecer una alternativa más simple a empresas, emprendedores y productores que desean vender sus productos en otros países.

La normativa anterior no contaba con una reglamentación específica para este tipo de operaciones. Esa situación dificultaba el acceso al comercio exterior de quienes trabajaban con cantidades menores o no disponían de una estructura preparada para realizar exportaciones tradicionales.

Con el nuevo esquema, las exportaciones comerciales por vía postal no tendrán un monto máximo. El Gobierno espera que la medida reduzca trámites y facilite el envío directo de productos argentinos a compradores ubicados en el exterior.

El decreto también regula las exportaciones sin finalidad comercial. Dentro de esa categoría aparecen los regalos, la ayuda familiar y otros paquetes que no forman parte de una venta.

Esos envíos estarán exentos de los tributos aplicables a la exportación para consumo, con excepción de las tasas correspondientes a servicios. El valor acumulado no podrá superar los US$5.000 mensuales por remitente.

El objetivo es diferenciar las operaciones comerciales de los paquetes personales. También se busca evitar que los beneficios destinados a particulares sean utilizados para desarrollar ventas regulares sin cumplir las condiciones previstas.

Cuándo entra en vigencia el nuevo régimen

Las disposiciones del Decreto 604/2026 entraron en vigencia el 17 de julio, la misma fecha de su publicación. Sin embargo, parte de la aplicación dependerá de las normas operativas que emita ARCA.

El organismo tendrá que establecer los mecanismos para registrar los envíos, controlar el límite anual por persona y verificar el valor declarado. También deberá coordinar la participación del correo oficial y de las empresas privadas.

La reforma se apoya en el Código Aduanero y en los lineamientos del Decreto 70/2023. El texto también menciona los compromisos asumidos por la Argentina dentro de la Unión Postal Universal, creada a partir del Tratado de Berna de 1874.

El Gobierno considera que la modernización del sistema de envíos internacionales permitirá reducir restricciones y ofrecer reglas comunes. La medida apunta tanto a los consumidores que compran productos en el exterior como a las empresas argentinas que utilizan el correo para exportar.