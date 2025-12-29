Policiales La Mañana Ruta 7 Vuelco en Ruta 7: el auto se cayó de la calzada y el SIEN intervino para auxiliar al conductor

Por falta de banquina la ambulancia del SIEN se mantuvo en la calzada durante la intervención por lo que las autoridades pidieron circular con precaución.







Este último lunes del 2025, la mañana comenzó agitada con un impactante vuelco sobre la Ruta 7 que implicó la intervención de personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) debido a los fuertes golpes que sufrió el único ocupante del auto, un Peugeot 307 negro.

Por falta de banquina en aquel sector la ambulancia se mantuvo en la calzada durante la intervención por lo que las autoridades pidieron circular con precaución.

Por motivos que se investigan y se tratan de establecer, el conductor, un hombre de unos 30 años perdió el control y terminó cayendo de la calzada al ripio unos metros por debajo. Debido al impacto el auto sufrió algunos daños, como la pérdida de piezas, aunque teniendo en cuenta la caída, no hubo destrucción total.