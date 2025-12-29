Sejun declara la guerra salarial tras el rechazo de la oferta del TSJ: hay paro más allá de las fiestas

El Sindicato de Empleados Judiciales rechazó la propuesta salarial del Tribunal Superior de Justicia por insuficiente y activó un plan de lucha con paro y asambleas.

Sin acuerdo y con el conflicto abierto , el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén ( Sejun ) rechazó la oferta salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la paritaria 2026 y lanzó un plan de lucha que incluye un paro de 24 horas para este 30 de diciembre y diversas medidas a iniciar en febrero próximo. No prosperó la reunión realizada con el máximo órgano judicial de Neuquén.

La reunión paritaria de este lunes cerró con una definición tajante los judiciales. No aceptarán la propuesta del TSJ, considerada por el gremio “sumamente insuficiente” frente a sus reclamos concretos por recomposición salarial.

Según informó LM Neuquén , el TSJ presentó una propuesta que replicaba el esquema salarial que el Gobierno provincial había pactado con otros gremios estatales que es la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta junio de 2026, una suma fija de $350.000 a pagar en la primera quincena de enero.

SEJUN - JUCIALES PROTESTA EN EL TSJ (8).JPG Claudio Salazar, secretario general del Sejun Claudio Espinoza

El sindicato, con mandato asambleario, rechazó de plano la oferta por considerar que no compensa la pérdida salarial acumulada desde fines de 2023 y porque no propone una recomposición real de los salarios judiciales. El gremio sugiere que sea una IPC mensual y el mejor ponderado, es decir, el más alto que arroje tanto la inflación de la provincia de Neuquén, como la nacional del INDEC.

Conflicto en Sejun: las medidas y la asunción de la nueva gestión gremial

Tras el plenario provincial realizado este lunes, Sejun definió mociones unificadas que marcan la hoja de ruta del conflicto, una es el paro de 24 horas el próximo 30 de diciembre para mostrar “que vamos a dar la pelea por nuestros salarios”. Recorridas de conducción en la primera quincena de febrero de 2026, reunión entre cuerpo de delegados/as y conducción en los primeros días de febrero y un plenario provincial para los primeros días de febrero y asambleas permanentes.

Estas medidas buscan mantener activa la movilización del gremio mientras se espera una nueva convocatoria del TSJ.

Vale recordar que el 27 de febrero se termina el mandato de la actual gestión que conduce Claudio Salazar (lista Azul), para darle paso a la lista Verde, que ganó con el voto de 512 empleados. Asume como secretario general Santiago Alonso y como subsecretaria general, Griselda Porro.

SFP Ciudad Judicial (4).JPG El Poder Judicial de Neuquén tiene buenos salarios para empleados, pero sobre todo para los funcionarios y magistrados. Sebastián Fariña Petersen

El sindicato sostiene que la oferta del TSJ no contempla la pérdida del poder adquisitivo que, según sus cálculos, ronda el 30% desde fines de 2023, consecuencia de la devaluación de diciembre de ese año. Además, reclama un mecanismo de actualización salarial más favorable que el ponderado entre índices provinciales y nacionales aplicado a otros estatales y que se adopte el mejor IPC mensual disponible.

Otra demanda del gremio es que la recomposición salarial se enfoque en los trabajadores judiciales, especialmente en las categorías más bajas del escalafón, y no se extienda a funcionarios y magistrados.

No prosperó la propuesta

Tras el rechazo, el TSJ aún no presentó una nueva oferta formal y la negociación entró en una etapa de impasse. El sindicato ya anticipó que realizará asambleas y acciones de visibilización, incluida una concentración frente al edificio del TSJ este mismo lunes 29 de diciembre antes de la mesa salarial programada. Si llega una propuesta superadora, Sejun convocará a una asamblea presencial el martes 30 en Neuquén para evaluar su aceptación. Pero eso no sucedió

Hasta ahora, la disputa salarial continúa sin definiciones claras, y el gremio judicial mantiene en alto el nivel de alerta con medidas que prometen extender el conflicto más allá de las fiestas de fin de año.