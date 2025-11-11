Termina un ciclo tras las elecciones en SEJUN: quién será el próximo secretario general

La flamante conducción del gremio ganó las elecciones con el apoyo de más del 50% de los votos. Asumirán el próximo 27 de febrero por 4 años.

Los trabajadores judiciales nucleados en SEJUN eligieron un recambio para representarlos y la lista Verde ganó las elecciones con más del 50% de los votos. Así, Claudio Salazar deja su cargo tras dos mandatos como secretario general (2014-2017 y 2022-2025) y 32 años como parte de la gestión sindical.

Con más del 80% del padrón que se acercó a votar el lunes pasado, fueron 1030 los trabajadores judiciales que participaron de esta elección. La lista verde ganó con el voto de 512 empleados y la nueva conducción, que tiene como secretario general a Santiago Alonso y a subsecretaria general a Griselda Porro, asumirá el próximo 27 de febrero por cuatro años. Detrás estuvo la propuesta de la actual conducción, la lista Azul, y que obtuvo 299 votos y la lista magenta con 222 votos.

"El objetivo que nos dimos fue el de levantar el sindicato ante una crisis que entendimos que estaba atravesando de desmovilización. Vamos a volver a estar presentes en las oficinas judiciales, en los lugares de trabajo. Necesitamos que nuestra organización sindical esté al lado de cada compañero y compañera", manifestó Alonso a LM Neuquén.

Sejun protesta en el TSJ 03.jpg Claudio Espinoza

El recientemente elegido como secretario general de SEJUN se desempeña como oficial notificador en Chos Malal y hace 10 años que ingresó al Poder Judicial. Por varios años fue delegado y un afiliado activo del sindicato. Fue a principio de este año que con varios compañeros decidieron conformar la agrupación 16 de noviembre, con representantes de toda la provincia y con la que se presentaron a la elección.

Alonso contó que el movimiento surgió tras la última negociación salarial que llevó adelante el sindicato con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la que no quedaron del todo conformes, por lo que ante el llamado a internas decidieron presentarse.

conduccion de sejun Santiago Alonso y Griselda Porro dirigirán el SEJUN desde el 27 de febrero próximo.

"Y me propusieron a mí y a Griselda Porro, propuesta que asumimos con mucha responsabilidad y compromiso de representar a nuestros compañeros", compartió el dirigente quien aseguró además que dentro de los ejes que pusieron para su plan de trabajo lo primero será superar la falta de representatividad.

Propuestas

Alonso contó que comenzarán a trabajar en la construcción de cuerpos de delegados, en la formación sindical de los compañeros y en programar una agenda de visita a los lugares de trabajo. También, dentro de sus propuestas, está la de profundizar el avance a todas las jurisdicciones judiciales y con la creación del centro de jubilados, del centro de estudios sindicales y en reconstruir la relación con la mutual, y federalizar los recursos de la organización sindical, que estén a disposición del fortalecimiento y desarrollo del interior.

"Hay una desconexión entre el sindicato y las bases y es lo que vamos a cambiar", afirmó el gremialista, quien aclaró que van a seguir acompañando a la actual dirigencia hasta que concluyan su mandato en febrero del año próximo.

Alonso contó que ya tomó la decisión que se mudará a la capital donde se llevan adelante la mayoría de las reuniones con la patronal por lo que destacó el apoyo de su esposa e hijos.

sejun La nueva conducción de SEJUN.

El balance de Claudio Salazar

Por su parte, Claudio Salazar, actual secretario general de SEJUN hasta febrero próximo, destacó la elección que hizo la lista verde y reconoció el apoyo que tuvieron de la mayoría de los afiliados.

"Fue una diferencia importante, ellos hicieron una campaña basada en lo nuevo, en nuevas propuestas que cayeron bien a los compañeros. Nosotros nada que quejarnos, entendemos que hicimos una gestión que estuvo a la altura de las circunstancias. Fortalecimos el sindicato, sumamos patrimonio, avanzamos en la obra en China Muerta y Zapala. En estos cuatro años defendimos la carrera judicial", destacó.

SEJUN - JUCIALES PROTESTA EN EL TSJ (8).JPG Claudio Salazar, secretario general del Sejun Claudio Espinoza

Además, el gremialista saliente recordó que lograron el ascenso de más de 1638 promociones en toda la provincia, los concursos para sectores postergados y el avance en la discusión de convenio colectivo de trabajo.

"Hicimos un gran trabajo con los compañeros del cupo de discapacidad y también con los jubilados y jubiladas con atención personalizada", concluyó.