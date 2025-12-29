Vuelco en la Ruta 40: un joven terminó gravemente herido y hospitalizado

Este domingo un joven con domicilio en Vista Alegre protagonizó un fuerte accidente a la altura de Covunco. El siniestro continúa bajo investigación.

Un grave vuelco se produjo durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta 40 , a la altura del puente Covunco Pavia. El accidente de tránsito ocurrió cerca de las 2:10 y fue protagonizado por un único auto. El conductor terminó gravemente herido y debió ser hospitalizado, a la espera de su derivación al hospital Castro Rendón de Neuquén .

De acuerdo a la información brindada por el comisario Adrián Herrera, de la localidad de Las Lajas, el conductor es un joven de 26 años con domicilio en Vista Alegre , quien circulaba solo a bordo de un Chevrolet Joy de color gris con destino a su ciudad de origen. Por motivos que se investigan y aún se intentan establecer, perdió el control del auto y terminó protagonizando el siniestro.

Al arribar los efectivos policiales al lugar, el joven se encontraba fuera del auto, tendido sobre la calzada y con visibles lesiones, especialmente en el rostro. En una primera instancia fue asistido por personal de otras dependencias y por ocasionales transeúntes que circulaban por la zona. Minutos después, una ambulancia del SIEN Zapala concretó su traslado al hospital de esa ciudad.

vuelco ruta 40 (3)

El protagonista del vuelco está delicado de salud

Según se informó oficialmente, el Chevrolet sufrió daños totales y no se registró la participación de terceros. Las imágenes muestran el destrozo que permite apreciar la magnitud del evento.

El conductor permanece internado en el Hospital de Zapala con múltiples golpes y fracturas, en estado delicado, a la espera de un parte médico oficial. Una vez que su cuadro sea estabilizado, se prevé su derivación a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén.

En el lugar del hecho se llevaron adelante las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente, cuyas causas continúan siendo materia de investigación.

Vuelco de un camión con animales en la Ruta 40: qué le pasó

Un camión semirremolque protagonizó un vuelco, en la tarde de este sábado, sobre la Ruta 40, a la altura de la zona de Auquino, hacia el noreste de la localidad de Chos Malal, en el norte neuquino. El vehículo iría cargado de ganado vacuno y equino.

Pasadas las 19, desde Vialidad Nacional solicitaron a los automovilistas que circulen por ese tramo de la Ruta 40, en el kilómetro 2655, con extrema precaución. Además, que respeten las indicaciones del personal policial y de ese organismo nacional, quienes se encuentran trabajando en el lugar.

Según información de FM Patagonia, el camión se habría quedado sin frenos cuando transitaba por la Ruta 40 en un tramo entre Chos Malal y Buta Ranquil.

vuelco- animales- Ruta 40-1 Gentileza

Con el agravante de que transportaba animales, se estima que eran 30 vacas y 2 caballos, uno de ellos habría muerto como consecuencia del fuerte impacto de la jaula sobre la calzada. El transporte pesado, quedó con parte en la banquina y parte en la traza de la ruta. De ahí las recomendaciones de Vialidad a la hora de transitar por ese lugar.

Respecto a los ocupantes del camión, la radio local informó que los dos ocupantes tenían traumatismos leves producto del fuerte impacto.

Intervinieron efectivos de la Policía, además de bomberos y personal del Hospital Gregorio Álvarez de la ciudad de Chos Malal.