Empleados de Comercio: un oasis de naturaleza y diversión en el Valle del Covunco

Este camping ofrece una experiencia única para toda la familia, con piletas, parrillas y actividades al aire libre en un entorno natural. A solo 20 km de Zapala, por ruta 14.

El Valle del Covunco se ha convertido en un destino turístico de cercanía muy atractivo para quienes buscan escapar de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Dos lugares emblemáticos de Mariano Moreno , el Camping Empleados de Comercio y el Balneario Municipal , ofrecen piletas, servicios de gastronomía y una excelente atención al turista.

En este sentido el centro recreativo mercantil es un clásico en la región del Pehuén, y este domingo no fue la excepción. Ubicado a solo 20 kilómetros de Zapala, recibió a una avalancha de turistas y visitantes de distintas partes del centro provincial, fundamentalmente de la ciudad zapalina. Según el secretario de recreación y deportes de la Asociación de Empleados de Comercio, Diego del Río, “fue un éxito, con al menos 600 personas disfrutando del complejo” .

Para llegar al camping, se puede tomar la ruta provincial 14 hasta Mariano Moreno y luego acceder por la laguna La Solitaria, recorriendo unos 1000 metros, o bien ingresar al pueblo por la avenida principal, trasponer la segunda plaza y tomar la calle 12 de Octubre hasta el final, y luego recorrer un camino vecinal de unos 300 metros que desemboca directamente en la entrada del camping.

cec mariano moreno 6

Servicios disponibles

El Camping Empleados de Comercio ofrece una variedad de servicios y amenities para garantizar una estadía cómoda y divertida. Con su ubicación privilegiada en una zona de chacras, “es un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y la recreación en un entorno tranquilo y con servicios de calidad”, referenció del Río. Asimismo, brindó detalles sobre este paradisíaco lugar: “Nuestro camping ofrece una variedad servicios, entre ellos piletas de natación para chicos y grandes, parrillas y estacionamiento gratis para afiliados”, indicó el referente del predio. Sumó comentando que también hay un albergue con capacidad para 48 personas y cabañas. Además, un surtido buffet para garantizar el bienestar de los turistas y visitantes. “Las familias y grupos de amigos que lleguen a nuestro predio podrán disfrutar de actividades como juegos y actividades al aire libre, como fútbol, vóley y tejo. A su vez utilizar las instalaciones del gimnasio a cielo abierto”, enumeró.

Por otra parte, indicó que la entrada tiene un costo de 6.000 pesos con acceso a todos los servicios, aunque los afiliados a la Asociación de Empleados de Comercio tienen beneficios como entrada gratuita al predio, uso de parrillas y estacionamiento sin cargo.

CEC MARIANO MORENO 2

Temporada muy auspiciosa

En líneas generales, este lugar es una excelente opción para aquellos que buscan disfrutar de la naturaleza y la recreación en un entorno tranquilo y con servicios de calidad.

“Desde la institución, nos encontramos ampliamente satisfechos por la convocatoria que ha tenido el camping desde su apertura", destacó Diego del Río. "Y este fin de semana no fue la excepción, con una numerosa convocatoria que superó nuestras expectativas. Esperamos que durante la primera jornada del año se repita la misma cantidad de visitantes, y los anuncios climáticos son bastante auspiciosos, con temperaturas superiores a los treinta grados, lo que seguramente atraerá a un aluvión de turistas que volverán a visitar nuestras instalaciones", subrayó con mucho optimismo.

En cuanto a las renovaciones de infraestructura implementadas para esta temporada, el referente destacó que "apostamos fuertemente a la inclusión". Al respectó explicó que "adaptamos la pileta principal para que también sea disfrutada por personas con movilidad reducida o personas con discapacidad". Añadió que "esta medida ha sido muy bien aceptada por los turistas y visitantes, ya que ofrece un combo turístico que puede ser disfrutado por todos".

Además, el camping cuenta con un sector de parrillas prolijamente acondicionados, lo que permite disfrutar de un almuerzo o de una cena. "Se puede pernoctar en el lugar al amparo de la naturaleza y disfrutar de la pileta de natación durante el día", finalizó Diego del Río.

En fotos

cec mariano moreno 8

cec mariano moreno 10

cec mariano moreno 9

cec mariano moreno 7

cec mariano moreno 5

cec mariano moreno 4