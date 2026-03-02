Liberación de Nahuel Gallo en Venezuela: la respuesta del Gobierno por la intervención de la AFA

Tras estar más de 400 días preso, el gendarme argentino llegó al país. Qué rol tuvo la AFA, y qué dijo Javier Milei sobre la situación.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo secuestrado más de 400 días por el régimen venezolano fue liberado en las últimas horas, y ya llegó al país tras la gestión que realizó la AFA (Asociación de Fútbol Argentino). Desde el gobierno Nacional hablaron sobre esta situación.

El primero en hablar tras confirmarse la liberación fue el presidente Javier Milei, tras dar su discurso en la Asamblea Legislativa. " Lo importante es que vuelva. Era una tragedia que nuestro gendarme Nahuel Gallo estuviera secuestrado. Si vuelve por el motivo que fuera, ya sea gracias a la gestión de EE.UU. e Italia o gracias al vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que fuera, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros”.

Luego, la exministra de Seguridad y actual senadora de LLA, Patricia Bullrich señaló que fue “una emoción muy grande ” la llegada del gendarme y deseó que pronto pueda ocurrir lo mismo con Germán Giuliani , el otro argentino preso en el país caribeño.

Nahuel gallo

Sobre la llegada de Gallo, lmanifestó: “Bajó con su uniforme, estaba su mamá, su señora, su nene, toda la familia. Estaba muy emocionado, no era el momento de hablar con él, era el momento de que se encuentre con su familia, se haga estudios médicos, después se hablará con él, hoy no era el día”.

Además, minimizó la gestión de la AFA en la liberación: “Las gestiones para liberar a Gallo las hicimos desde el primer segundo, de esto no estábamos al tanto. Ayer pasamos un mal momento porque se lo llevaron de la cárcel a un lugar de contrainteligencia. Nadie sabía donde estaba, resulta que estaba esperando el arribo de este avión contratado por la AFA con dos miembros", dijo.

Y explicó que inclusive "él no estaba muy seguro de con quien estaba, que venía a la Argentina, porque cuando subieron dos miembros de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) les dijo que no sabia donde estaba. Cuando los escuchó hablar entendió, dudó durante todo el viaje de hacía donde iba”.

nahuel gallo2 Infobae

De igual manera, explicó que esa situación fue la que contaron los policías aeroportuarios. “Me dijeron que tenía una cierta desconfianza porque él sabía que lo tenía que buscar el consulado italiano y lo subieron a un avión con gente que no conocía. Es raro que te busque la AFA y no tu gobierno. Él tenia la información de que lo iba a buscar Italia. Son detalles, pero está acá y sano”, destacó la senadora.

En este sentido, Bullrich cuestionó la decisión del gobierno venezolano: “No quería entregarlo a nuestro gobierno, sino a traves de algunos que son amigos de ellos. Buscaron a aquellos que son de alguna manera parte de esa ideología y se lo entregaron”.

“No lo iban a entregar al gobierno argentino”

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, criticó la operación del chavismo. “Si hace más de un mes o la cantidad de tiempo que sea se dieron este tipo de negociaciones, lo desconocemos. El canciller Quirno y yo tuvimos una llamada estas dos últimas noches de parte de María Alexandra (la esposa de Gallo) sobre la situación en Caracas, llamadas que hemos recibido muchas veces, donde parecía que lo iban a liberar y nunca ocurría. Con mucha expectativa durante la noche del sabado y parte de la mañana del domingo nos enteramos de un vuelo, pero hasta que no lo vimos con nuestros propios ojos no lo creíamos”, indicó.

NAHUEL GALLO LIBERADO

Y aclaró que el presidente Javier Milei estuvo al tanto de la situación en la previa de la apertura de la sesiones ordinarias y añadió: “La interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel al gobierno argentino, ni a Estados Unidos, ni a Italia, ni a Brasil, ni se iba a llevar adelante ninguna de las instancias que hemos propuesto. Hoy agradecemos que está a salvo, más delgado, pero bien y que está en el edificio Centinela con sus camaradas”.