Mercosur y UE firman en Asunción el acuerdo de asociación más ambicioso de su historia: Lula ausente

El tratado crea un mercado común de hasta 780 millones de personas y concentra casi el 25% del PBI mundial. Milei dará un mensaje sobre el futuro del comercio birregional.

Este sábado se firma el tratado entre Mercosur y la Unión Europea en Paraguay.

Este mediodía, en Asunción del Paraguay, se cerrará formalmente uno de los acuerdos de asociación más relevantes a nivel global. Los cancilleres del Mercosur y de la Unión Europea firmarán el documento final del tratado de libre comercio que une a ambos bloques y que abarca aproximadamente al 25% del Producto Bruto Interno mundial, con un mercado potencial de entre 745 y 780 millones de personas.

El acto de la firma inició pasado el mediodía de Argentina en el Gran Teatro “José Asunción Flores”, ubicado en el Banco Central de Paraguay. Del acto participan el presidente argentino Javier Milei y sus pares Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay) , quien actúa como anfitrión en su carácter de presidente pro tempore del Mercosur.

El único mandatario latinoamericano que no estará presente será el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Pese a haber sido uno de los principales impulsores del acuerdo en los últimos años, Lula optó por mantenerse en Brasil, donde este viernes se reunirá en Río de Janeiro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Si bien asistirán varios jefes de Estado —entre ellos el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cuyo país se sumará al acuerdo como Estado asociado—, la rúbrica formal estará a cargo de los ministros de Relaciones Exteriores. En el caso de la Unión Europea, el procedimiento exige que la firma sea realizada por sus ministros o autoridades equivalentes.

tratado ue mercosur lula da silva

Por el Mercosur, firmarán los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Fernando Aramayo (Bolivia), Mario Lubetkin (Uruguay) y Javier Martínez-Acha. En representación de la Unión Europea lo hará el comisario de Comercio, Maroš Šefovi.

La agenda de Milei en Paraguay

El presidente Javier Milei partió desde Buenos Aires a las 9 de la mañana y arribó a Asunción dos horas más tarde. Lo acompañan el canciller Pablo Quirno; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el embajador argentino en Paraguay, Guillermo Nielsen.

Según la agenda oficial, Milei brindará unas palabras alrededor de las 13, en las que expondrá su visión sobre el impacto del acuerdo en el comercio entre ambos bloques durante los próximos años. La firma del tratado responde a la estrategia de apertura comercial que el mandatario viene planteando en las últimas cumbres regionales.

mercosur union europea

Durante la Cumbre del Mercosur realizada en Uruguay en 2024, Milei había expresado una postura crítica sobre el funcionamiento histórico del bloque y había señalado que el acuerdo con la Unión Europea demoró más de dos décadas en concretarse.

Qué deberá hacer Argentina tras la entrada en vigencia

Una vez que el acuerdo entre en vigor, el Gobierno nacional deberá avanzar en una serie de adecuaciones normativas. De acuerdo a fuentes oficiales, la Secretaría de Coordinación de Producción tendrá a su cargo la adaptación de los reglamentos técnicos vigentes para alinearlos con lo pactado en materia de reconocimiento mutuo y equivalencias.

Entre las tareas previstas figuran la modificación de procedimientos de evaluación de conformidad, la implementación de normas de origen que habiliten la autocertificación y la puesta en marcha de resoluciones anticipadas de origen para el comercio exterior.

Tensiones políticas y reconfiguración regional

En esta ocasión, Milei compartirá el escenario con mandatarios con los que mantiene afinidad ideológica, a excepción del presidente uruguayo Yamandú Orsi, y sin la presencia de Lula da Silva. En ese marco, desde Casa Rosada mantienen vigente la intención de avanzar en la conformación de un espacio regional de líderes de derecha o antiprogresistas.

La decisión del presidente brasileño de realizar una reunión paralela en Río de Janeiro con las máximas autoridades de la Unión Europea generó sorpresa y malestar en el Gobierno argentino. Mientras en Buenos Aires señalaron que se trató de una convocatoria “a último momento”, desde Brasil explicaron que la audiencia estaba prevista desde fines del año pasado y que la firma en Asunción siempre estuvo prevista a nivel de cancilleres.

Qué es el acuerdo Mercosur–Unión Europea

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea abarca dimensiones comerciales, políticas y de cooperación, y da origen a uno de los espacios económicos integrados más relevantes del mundo. El tratado contempla la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no arancelarias y la armonización de regulaciones en áreas como inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios y técnicos.

Para el Mercosur, el acuerdo permitiría un acceso preferencial a uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo, con impacto directo en sectores como el agroindustrial, los minerales, los alimentos procesados y las manufacturas agropecuarias. Para la Unión Europea, el tratado fortalecería su presencia en América del Sur y diversificaría proveedores estratégicos en un contexto de creciente competencia global.

ue-mercosur

Actualmente, el intercambio comercial entre ambos bloques supera los 111.000 millones de euros anuales. Europa es un destino clave para las exportaciones agrícolas sudamericanas, mientras que el Mercosur importa desde la UE maquinaria, automóviles, productos químicos y farmacéuticos.