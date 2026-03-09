Acusada de matar a su esposo, salió de la cárcel y sus hijas denuncian que las amenazó de muerte

Sofía Pantoja está imputada por el homicidio de Jorge Pereyra en 2018 en La Plata. “Nos dijo que vamos a terminar igual que papá”.

En 2018 mató a su esposo a puñaladas en La Plata, ahora quedó libre y sus propias hijas la denuncian.

La Justicia de La Plata le concedió la prisión domiciliaria a Sofía Magdalena Pantoja , imputada por el asesinato de su esposo Jorge Pereyra en 2018 . La medida generó polémica luego de que las hijas de la pareja denunciaran que recibieron amenazas de muerte y advirtieran que la mujer ahora reside a pocas cuadras de ellas mientras espera el juicio.

En diálogo con la prensa, Romina Pereyra, una de las hijas de la imputadas, contó que, “ Estamos desesperadas, está a cuatro cuadras de nuestra casa y con una familia que la cubre y nos hostigó en todo momento ”.

Según su relato, Pantoja llegó a decirles que “ van a terminar igual que su padre ”. En las últimas horas, Romina publicó también un video en su cuenta de Instagram en el que manifestó la angustia que atraviesa desde que su mamá volvió a Altos de San Lorenzo, el barrio donde vive con su hermana.

Un crimen brutal que conmovió a La Plata

El 3 de mayo de 2018, Pereyra, zapatero de 56 años, fue asesinado en su casa de la calle 48 entre 19 y 20. Tenía un corte de 10 centímetros en el cuello, otro en la mano y siete puñaladas en la espalda.

La escena fue descubierta por la policía tras un llamado al 911 de la ex esposa de Pereyra, que escuchó ruidos en la habitación contigua. Aunque la pareja estaba separada y mantenía una pésima relación, seguían compartiendo la casa por motivos económicos.

Al principio, Pantoja intentó desligarse del crimen, pero los investigadores encontraron rastros de sangre en su cama, en su camisón y en un guante de jardinería que usaba para las tareas domésticas. Con esas pruebas, la Justicia ordenó su detención.

“La Justicia liberó a la asesina de mi papá”

Ocho años después del crimen, la causa finalmente avanza hacia un juicio por jurados que se realizaría en agosto. Sin embargo, el beneficio de la prisión domiciliaria desató la indignación de las hijas de la víctima.

Denuncia a su madre por amenazas de muerte

“Voy a exponer algo que es personal, pero es lo que me está pasando”, comenzó diciendo Romina, visiblemente afectada, en el video que publicó en las redes.

“Hace ocho años mi mamá asesinó a mi papá y ahora la Justicia le dio lugar para volver a su casa”, agregó la joven, y remarcó: “Le otorgaron el beneficio a una persona peligrosa por su personalidad”.

Romina y Patricia se distanciaron de su madre mucho antes del crimen, pero el asesinato terminó de romper el vínculo.

Sin protección y sin acceso a la causa

De acuerdo con su testimonio, desde entonces tanto ella como su hermana sufrieron hostigamiento sistemático y amenazas, incluso a través de llamadas desde la cárcel o por familiares y amigos de Pantoja.

“No tenemos más recursos que aseguren nuestra integridad física. La justicia liberó a una asesina a cuatro cuadras de su víctima y testigo, sin darnos ningún tipo de auxilio”, cuestionó.

Además, por problemas económicos y falta de asesoramiento, las hermanas no pudieron participar en la causa como particulares damnificadas. Por eso, no tienen acceso al expediente, no son notificadas de las decisiones judiciales y tampoco pueden rechazar formalmente la prisión domiciliaria.

“Es una persona peligrosa”, advierten, y reclaman que Pantoja siga detenida hasta el juicio. Temen que pueda acercarse a su casa antes de que la policía logre intervenir.

“Esta es mi verdad y la voy a exponer poniendo cuerpo, cara y voz a todo esto que estoy viviendo”, sostuvo Romina. Y fue contundente: “Si me pasa algo o si mi mamá se fuga, que se dé a conocer quiénes son los responsables”.

La defensa de Pantoja

Bruno Strassera, abogado defensor de Pantoja, explicó que “el arresto domiciliario no fue apelado ni por la fiscalía ni por el particular damnificado”.

Según el letrado, “ni la acusación privada ni pública estuvieron en desacuerdo con que Pantoja volviera a su casa, dando cuenta de que no hay peligros procesales”.