Caos de tránsito en pleno centro neuquino: qué pasó

La interrupción del tránsito en hora pico provocó desvíos en calle Belgrano. Hay desvíos de algunos servicios del COLE.

Una grua complicó el tránsito matutino de la calle Belgrano en Neuquén / Foto

 Sebastián Fariña Petersen

Un corte de calle y desvío del tránsito en las calles Belgrano e Irigoyen causa caos en el centro de Neuquén. Según el móvil de LU5, la intersección se encuentra obstruida por conos y cinta de peligro. La interrupción se debe a que una obra se encuentra montando una grúa para la construcción.

Por el corte de una de las principales arterias por las que pasan los recorridos del COLE, como lo es la Belgrano, varias líneas tuvieron que doblar hacia el norte por Irigoyen y desviarse de su habitual recorrido. Entre las líneas afectadas se encuentran el 1, 6, 12, 8, 16, 29, 29B y 18.

corte calle belgrano

Desde el móvil de LU5 en el lugar, recomendaron desviarse antes de llegar al embotellamiento, ya sea subiendo por La Rioja o Salta para ir al norte; Brown o Santiago del Estero para ir al sur; o directamente evitar completamente tanto la Belgrano como la Irigoyen.

Según aclararon, la construcción tiene habilitación para cortar la arteria hasta horas del mediodía y habían avisado a los vecinos.

