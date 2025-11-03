Otra vez suben las naftas en Neuquén: cuánto cuesta ahora llenar el tanque en YPF

El litro de súper trepó un promedio del 1,7%. Es el primer aumento de noviembre y llega tras la suba de impuestos, dispuesta por el Gobierno nacional.

Las pizarras en las estaciones YPF de Neuquén muestran un nuevo precio en los combustibles / Foto

Las pizarras de YPF en la ciudad de Neuquén amanecieron otra vez con nuevos números, con otro aumento de los combustibles. Desde este lunes, los precios de las naftas y el gasoil registraron un incremento, el primero del mes, impulsado por la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Es una suba de un 10% acumulada en los últimos dos incrementos .

Se trata de una medida que impactó en los surtidores, luego del incremento que dispuso el Gobierno nacional a través del Decreto 782/2025.

Según pudo constatar LM Neuquén en estaciones del centro y de la zona oeste de la capital neuquina, el litro de nafta súper pasó a costar $1.356.

Aumento combustibles noviembre 2025 El aumento de las naftas en Neuquén. Noviembre inició con modificaciones en las pizarras por los impuestos nacionales.

Por su parte, la nafta Infinia trepó a $1.600; mientras que el Infinia Diesel subió a $1.842 y el Diesel 500 quedó en $1.618

El incremento se produce a menos de un mes del último ajuste, registrado a comienzos de octubre, cuando el litro de súper se ubicaba en $1.333 y la Infinia en $1.577. En aquel momento, la suba promedio había sido de apenas un 1%, pero los nuevos valores muestran un alza acumulada superior al 10% en apenas 30 días.

Naftas: un aumento empujado por impuestos nacionales

El nuevo esquema de precios responde directamente al decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos (hasta el momento de la firma del decreto) y el ministro de Economía Luis Caputo, que autorizó una nueva actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al CO2, vigente desde este viernes en todo el país.

El ajuste representa un incremento de $15,557 por litro de nafta en concepto de impuesto a los combustibles líquidos, y $0,953 por litro en el gravamen al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento es de $12,639 por litro para el tributo general, $6,844 en la alícuota diferencial que rige en regiones patagónicas y $1,441 por litro para el impuesto al CO.

Aumento combustibles noviembre 2025 Sebastián Fariña Petersen

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial, los montos actualizados derivan de la fórmula de ajuste trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC, y corresponden a actualizaciones atrasadas de 2024 y los dos primeros trimestres de 2025.

El Gobierno también adelantó que el remanente de la actualización anual se aplicará recién a partir del 1° de diciembre, lo que anticipa otro aumento en los surtidores hacia fin de año.

Neuquén no escapa a la tendencia nacional

Las estaciones de servicio de la región patagónica, que suelen tener precios algo más bajos por una alícuota diferencial, también registraron ajustes proporcionales. En Neuquén capital, YPF volvió a marcar el camino y se espera que en los próximos días Axion, Shell y Puma reacomoden sus valores.

Con los nuevos precios en surtidor, llenar el tanque de un auto chico con nafta súper cuesta cerca de $68.000. El cálculo se basa en un vehículo con capacidad promedio de 50 litros, que hasta octubre necesitaba unos $66.500 para completar el tanque. Con la Infinia, el costo trepa a más de $80.000, mientras que para quienes usan gasoil, el Infinia Diesel ya supera los $92.000 por carga completa.

El litro de nafta súper pasó a costar $1.356, la Infinia trepó a $1.600, mientras que el Infinia Diesel subió a $1.842 y el Diesel 500 quedó en $1.618.