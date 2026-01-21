Morena Rial lejos de la libertad: ahora detuvieron a su mejor amiga

Se trata de Ayelén Agustina Soplan. Fue detenida en Costa del Este y está acusada de integrar una banda que habría robado tres casas.

Morena Rial sigue presa tras una serie de robos a viviendas y, en las últimas horas, se sumó Ayelén Agustina Soplan , una joven abogada también vinculada al círculo cercano de la joven influencer.

La mujer de 26 años fue arrestada por robos a siete viviendas en el Partido de La Costa. Soplan solía visitar en el penal de Magdalena a Morena y se mostraba como una de sus personas de mayor confianza.

Según trascendió, la letrada hacía de nexo con los medios brindando información sobre la situación judicial de la hija de Jorge Rial , su estado de salud y su deseo de volver a ver a su hijo.

Incluso dispuso su vivienda ante la posibilidad de que la influencer accediera a una prisión domiciliaria. Sin embargo, el domicilio pertenecía a otra mujer, Evelyn Denise Martínez, que también fue detenida en el marco de la investigación.

Morena Rial está arrestada en el penal de Melchor Romero y es señalada por su presunta participación en los supuestos asaltos a las viviendas en las localidades bonaerenses de Castelar, partido de Morón, Villa Adelina y Martínez.

En cuanto a las detenciones de sus amigas, la influencer está enterada y se habría comunicado con Alejandro Cipolla para que las represente. “Morena se comunicó con el doctor para que represente a las amigas y los amigos detenidos”, dijeron en El diario de Mariana (América).

Por su parte, Cipolla se negó a representar al entorno de Morena a quien no le conviene pegarse a esta gente ya que se está “jugando su domiciliaria”.