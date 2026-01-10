Los preocupantes chats de Morena Rial con una bruja y sus extraños pedidos

La mediática hija del periodista Jorge Rial continúa detenida en la cárcel. Mientras tanto, suma un nuevo escándalo que la involucra en macumba y amarres.

Mientras continúa detenida en la cárcel de Magdalena , Morena Rial volvió a quedar envuelta en una fuerte polémica. En las últimas horas, se filtraron chats privados que mantuvo con una tarotista, en los que solicita rituales, amarres y brujerías , algunos de ellos dirigidos a su propio padre, Jorge Rial , y a distintas parejas.

Las conversaciones fueron expuestas en el programa LAM (América TV) y generaron un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo.

La información fue revelada por la periodista Pilar Smith , quien explicó que los intercambios corresponden a mensajes enviados entre 2021 y 2025 , es decir, antes de la detención de la mediática. La persona con la que Morena se comunicaba era Ailuz , una tarotista que se presenta públicamente como “hechicera y tarotista natural” y con quien habría mantenido una relación intermitente, marcada por conflictos, bloqueos y reconciliaciones.

more rial chats 1

Rituales y prácticas cada vez más extremas

Según relató Smith al aire, la influencer habría solicitado distintos tipos de trabajos espirituales. Algunos eran pedidos considerados “más leves”, mientras que otros fueron rechazados por la tarotista por su carácter más oscuro.

Entre los rituales más simples, se mencionaron trabajos para conseguir un lugar en la televisión, en una etapa en la que Morena buscaba sumarse a algún proyecto de Marcelo Tinelli. También habría pedido rituales para quedar embarazada, algo que, según la tarotista, finalmente ocurrió. “El trabajo por la tele no se dio, pero el embarazo sí”, explicó Smith, quien agregó que también hubo amarres sentimentales.

Las brujerías hacia su padre, Jorge Rial

Uno de los aspectos más delicados de la filtración tiene que ver con los rituales solicitados contra Jorge Rial. De acuerdo con la información revelada en LAM, Morena habría pedido endulzamientos y doblegamientos con el objetivo de obtener ayuda económica y favores personales por parte de su padre.

Ángel de Brito leyó al aire fragmentos textuales de los chats. En uno de ellos, Morena escribió: “Necesito que prendas una vela en nombre de mi papá así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto”. En otro mensaje, sin ningún filtro, agregó: “Lo tengo que endulzar al chot… ese”. Según se detalló, incluso envió el nombre completo y la fecha de nacimiento de Jorge Rial para avanzar con el supuesto ritual.

Morena Rial distanciada de su padre.jpg A pesar de los intentos de ambos, More y Jorge Rial no logran recomponer su relación.

Las conversaciones también exponen la inestabilidad emocional y sentimental de Morena Rial. En mensajes dirigidos a la tarotista, se mostró angustiada por su relación con Rodrigo, su última pareja. “No sé si podés prender una vela o algo, pero está re malo. Apagó el celular a la mañana y lo tiene apagado aún”, escribió en uno de los intercambios.

En otro mensaje, fue todavía más explícita respecto a sus deseos personales: “Necesito embarazo, plata y amarre a él. ¿Cómo hacemos?”. Según se contó en el programa, la tarotista le respondió que el amarre ya estaba realizado y que por eso Morena sentía una fuerte desesperación.

De acuerdo con lo relatado en LAM, la tarotista también habría solicitado datos de personas a las que Morena quería perjudicar, entre ellas Matías Ogas, padre de su hijo Amadeo, y nuevamente Jorge Rial. En el caso de Ogas, el objetivo habría sido revertir la separación, incluso mencionando prácticas como vudú.

Los mensajes, que abarcan varios años, reavivan un nuevo foco de conflicto en la vida de Morena Rial y suman un capítulo explosivo a su complejo presente judicial y mediático.