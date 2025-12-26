Morena Rial pasó la primera navidad tras las rejas: lejos de sus hijos y deprimida

La hija de Jorge Rial sigue detenida en el penal de Magdalena y su exabogado explicó cómo pasó la nochebuena lejos de su familia.

Morena Rial sigue detenida en el penal de Magdalena y su nochebuena no fue la mejor y generó preocupación en el entorno de la influencer.

“La navidad de Morena Rial: me cuentan fuentes muy cercanas a ella que anoche fue la peor noche para ella en el penal”, escribió el periodista de espectáculos Fede Flowers en la red social X.

Sobre cómo esperó la llegada de la medianoche dentro de la cárcel, sumó que “no quiso salir de la celda hasta que una compañera la convenció tipo 23, cenaron sándwiches de miga, carne al horno con ensalada y estaba muy deprimida. Morena entre llantos brindó y se fue a dormir ”.

Ante esta versión, Alejandro Cipolla, su exabogado, decidió aclarar la situación de la joven y desmintió al periodista. “Es todo mentira. Morena no tiene compañeros”, aclaró el letrado que dejó de representar a la hija de Jorge Rial.

“Se fue a dormir temprano. Ella está sola y luego de las 20 no se puede mover de la celda”, sumó desmintiendo por completo la información de Flowers.

Morena Rial-Portada

Morena está detenida en la unidad 51 de Magdalena desde septiembre pasado cuando la Justicia le revocó la excarcelación en la causa por robo agravado ya que no cumplió con las medidas procesales.

Alejandro Cipolla le soltó la mano a Morena Rial y explicó el motivo

Alejandro Cipolla quien supo ser el defensor de Morena Rial decidió apartarse del caso y no acompañará más a la mediática influencer. La decisión fue confirmada por el letrado quien a través de un comunicado explicó el motivo detrás del anuncio.

En medio de los rumores de embarazo y la posibilidad de obtener una prisión domiciliaria que fue negada en varias oportunidades, Cipolla que no solo fue su abogado, sino amigo y hasta pareja de la hija de Jorge Rial rompió el silencio.

“Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, escribió en un posteo que compartió en sus redes sociales.

Y agregó: “Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”.

El letrado pese a que se corrió de la defensa de Morena aseguró que esto no significa que su presencia en los medios de comunicación sea nula y desafió: “mi opinión en los medios no va a ser silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder”.