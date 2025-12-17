Desde la cárcel, Morena Rial se postuló para Gran Hermano

La hija de Jorge Rial hizo llegar a la producción de Telefe su casting para formar parte del reality que arranca en febrero del 2026.

Morena Rial sigue detenida en la Unidad 51 de Magdalena y desde la cárcel donde está hace dos meses vuelve a ser noticia.

En esta oportunidad el nombre de la hija de Jorge Rial ocupó todos los portales cuando se conoció que luego de pedir la prisión domiciliaria, ahora quiere entrar a Gran Hermano: Generación Dorada.

“ Te pido un limite. O sea, está presa ”, dijo molesta Yanina Latorre en su programa SQP (América) donde confirmó que la influencer hizo el casting para ser parte del reality que arrancará en febrero del 2026.

“¿Cómo se habrá vendido? “Hola, estoy presa, imputada. A mi papá le estoy cagando la vida…””, dijo Latorre sobre cómo pudo haber sido la presentación de la joven.

Cuándo arranca Gran Hermano: Generación Dorada

Santiago del Moro sorprendió este lunes al publicar una imagen en sus redes sociales con una fecha que generó expectativa entre sus seguidores.

Desde su cuenta oficial, el conductor de Gran Hermano compartió una historia en la que escribió “2/2/26” con un fondo naranja. Sin embargo, eso no fue todo, ya que desde las cuentas de Telefe y Gran Hermano no tardaron en compartirla también.

La publicación de Del Moro llamó la atención de los seguidores y fanáticos del programa ya que en la última transmisión de los Martín Fierro de Televisión en septiembre pasado se anunció que febrero es la fecha elegida para el regreso del reality.

Por el momento, no hay una confirmación oficial, pero el dato y la reacción del canal ante el posteo del conductor es un indicio de que el reality comenzaría el primer lunes de febrero con el ingreso de los nuevos participantes.