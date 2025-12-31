Cuál es el insólito trabajo que realiza Morena Rial en la cárcel

Al igual que en la Navidad, la joven mediática pasará el Año Nuevo estando presa. Además el pedido que hizo para calmar su ansiedad.

Morena Rial pasará Año Nuevo en la cárcel, acusada de integrar una banda delictiva que robaba casas. Y ahora, revelaron que la joven consiguió trabajo en prisión y que hizo un particular pedido para calmar su ansiedad .

En LAM, contaron que, al igual que ocurrió en Nochebuena, la hija de Jorge Rial pasará la fiesta con una celadora, ya que no comparte celda con ninguna otra reclusa. “Se trata de una decisión del servicio penitenciario, y sería para evitar que otras presas se aprovechen de la posición de su familia”, señalaron en el ciclo de América.

En el mismo informe, recordaron cómo el abogado y amigo de Morena, Alejandro Cipolla, tuvo que dar un paso al costado por presión de Jorge Rial y revelaron que “desde hace algunos días, Morena trabaja haciendo tareas administrativas, como clasificar libros de la biblioteca y controlar el registro de ingresos”.

“Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario.

Según trascendió uno de los pedidos más reiterados de Morena Rial, es que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad”, cierra el informe de LAM.

La situación judicial de Morena Rial continúa despertando una fuerte repercusión mediática y en los últimos días, Alejandro Cipolla sacó a la luz un dato clave sobre el proceso judicial que atraviesa la joven. A través de sus historias de Instagram, el abogado respondió consultas directas sobre el estado actual de la causa que involucra a la hija de Jorge Rial.

De manera escueta y sin rodeos, informó que el expediente se encuentra “esperando que se eleve al Tribunal Oral”, lo que confirma que la investigación avanza hacia la siguiente instancia judicial y que se aproxima una definición clave en el desarrollo del caso.

Alejandro Cipolla le soltó la mano a Morena Rial y explicó el motivo

Alejandro Cipolla quien supo ser el defensor de Morena Rial decidió apartarse del caso y no acompañará más a la mediática influencer. La decisión fue confirmada por el letrado quien a través de un comunicado explicó el motivo detrás del anuncio.

En medio de los rumores de embarazo y la posibilidad de obtener una prisión domiciliaria que fue negada en varias oportunidades, Cipolla que no solo fue su abogado, sino amigo y hasta pareja de la hija de Jorge Rial rompió el silencio.

“Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, escribió en un posteo que compartió en sus redes sociales. Y agregó: “Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”.

El letrado pese a que se corrió de la defensa de Morena aseguró que esto no significa que su presencia en los medios de comunicación sea nula y desafió: “mi opinión en los medios no va a ser silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder”.