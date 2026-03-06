El dato que tiró Rodrigo de Paul sobre su casamiento con Tini Stoessel: qué dijo

Durante una comunicación por videollamada con De Paul en un programa de la televisión paraguaya, Tini dio muestras de un posible casamiento. Cuándo sería.

El mundo del espectáculo no para de anunciar un a gran cantidad de casamientos que podrían darse a lo largo del año, con los primeros indicios de la boda entre la China Suárez y Mauro Icardi , como también de su pareja enemiga Wanda Nara y Martín Migueles que dieron muestras de que estaría cerca de concretarse la boda.

En las últimas horas quienes se sumaron a esa ola de casamientos fueron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul , quien en diálogo con Telefuturo blanqueó su deseo. Todo comenzó cuando el jugador interrumpió el aire con una videollamada hacia la artista: “Ay, me está llamando. ‘Amor, estoy en vivo’. Nos preguntan si nos casamos pero yo todavía no dije nada ”, dijo Tini.

En un intercambio de palabras general, la conductora del programa le dijo: “Le preguntamos por este anillo” . Ante esto la novia de De Paul le dijo por la comunicación: “Me dicen que les llamó mucho la atención”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/2029750084183736660&partner=&hide_thread=false ¡SE QUIEREN CASAR!

-Tini: “ Tenemos ganas de casarnos”

-De Paul:“A fin de año tengo vacaciones”

Automáticamente cortó Tini, estaban en vivo en un programa paraguayo. pic.twitter.com/P9uTIw4Iyb — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) March 6, 2026

Ante esto, el jugador de la Selección argentina soltó incrédulo: “¿Es una pregunta para mí?”. Quique, el conductor del programa, fue con los tapones de punta y sin rodeos hacia el jugador: “Tini nos dijo que se casa con vos a fin de año”.

Tini fue clara afirmando que no dijo eso y el mediocampista sumó: “La conozco y no creo que haya dicho eso”. Aunque segundos más tardes, la cantante se liberó: “Igual, puede ser, tenemos ganas de casarnos. Eso sí lo podemos decir. Ya está”.

Lo sorpresivo es que Rodrigo de Paul soltó una frase que hasta revela cuándo podría ser la fecha: “Lo único que puedo decir es que a fin de año tengo vacaciones”.

Ya hay fecha y lugar: se casan la China Suárez y Mauro Icardi

El periodista Gustavo Méndez lanzó una bomba en el programa La Mañana con Moria, que conduce la exvedete Moria Casán, con una revelación que hizo ruido “ Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China (Suárez)", comenzó diciendo para la sorpresa de los presentes.

Según precisó el panelista del programa que se emite por El Trece, "se casarían entre octubre y diciembre de este año, en Italia”. Cabe recordar que el futbolista no puede hacerlo en el corto plazo debido a que el divorcio con su expareja Wanda Nara sigue en trámite aunque podría salir la próxima semana. De ser así, luego de que se confirme esta situación podría casarse.

Más allá de los rumores de que sería a fin de año y en Europa, la pareja no se ha referido al respecto ni hay información oficial sobre el posible evento. Mientras tanto, en la vereda de enfrente, de casualidad -o no-, Wanda Nara y Martín Migueles también se casarían.