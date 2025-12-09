Se la jugó: el gesto millonario de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel

El futbolista decidió sellar su romance con la cantante y le obsequió un costoso regalo tras su paso por Miami.

Rodrigo de Paul y el regalo millonario a Tini

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel consolidan su amor cada segundo. La pareja que apostó por segunda vez a la relación se muestra cada vez más unida y, un gesto del futbolista llamó la atención sobre el vinculo.

Mientras preparan su casamiento para el 2026, la cantante y el futbolista disfrutan de sus dias en Miami donde juega De Paul en el Inter Miami . En los tiempos libres aprovechan a recorrer las exclusivas tiendas estadounidenses donde gastan fortuna.

Fue la periodista Laura Ubfal quien mostró una foto de la pareja en plenas compras en Bal Harbour Shops, una exclusiva tienda de lujo como dos turistas más. Sonrientes y cómplices hicieron compras y una de ellas sorprendió por el gasto que habría hecho De Paul.

Se trata de una cartera Chanel valuada en 7.500 dólares ($10.583.925 al valor del dólar de este martes 9 de diciembre en $1.411,19), elegida por Tini, y aparentemente pagada por el futbolista. Según trascendió, la cantante quedó enamorada de la cartera y su pareja no dudó en sacar la tarjeta y pagarla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laubfal/status/1998154055827497191?s=48&partner=&hide_thread=false Domingo divinos paseando por Bal Harbour Shops @TiniStoessel y Rodrigo de Paul. Compraron una cartera Chanel por U$S7500 dólares. Quién sacó la black? — Laura Ubfal (@laubfal) December 8, 2025

Tini Stoessel sale de gira con "Futttura": cuáles son las ciudades confirmadas

El festival Futttura en Tecnópolis fue todo un éxito y Tini Stoessel se prepara para llevar la propuesta a todo el país y Latinoamérica. Así lo confirmó la propia artista en sus redes sociales.

La cantante saldrá de gira con su show en 2026 y entre las primeras fechas confirmadas en Argentina se encuentra Córdoba y Tucumán.

mismo tiempo, Tini visitará algunos países de Latinoamérica como Chile, Uruguay y Paraguay.

La gira 2026 comenzará, según lo brindado, el 6 de febrero en Santiago de Chile, continuará en Montevideo el 21 de febrero, luego Asunción el 8 de marzo y tocará suelo argentino en Córdoba el 21 de marzo y Tucumán el 1 de abril.

El show en Córdoba será en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes.

Por el momento, se desconoce si el festival llegará a Neuquén. Tampoco fue una de las artistas confirmadas para la edición N° 13 de la Fiesta nacional de la Confluencia.