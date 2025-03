Mickey 17: el regreso de Robert Pattinson a la pantalla grande

El problema comienza cuando Mickey empieza a dudar de su propia identidad, su existencia y mucho más. La historia va a abordar temas como la propia existencia humana, la inmortalidad y el sentido de la vida.

image.png

Con grandes figuras como Naomi Ackie (Master of None), Steven Yeun (The Walking Dead), Toni Collette (El legado del diablo) y Mark Ruffalo (Los Vengadores, Pobres criaturas), esta película se distingue por su crítica social, un toque de comedia y visión futurista.

“El concepto de la impresión humana evoca muchas emociones diferentes y una de ellas es la empatía que sentimos por Mickey, el tipo que tiene que pasar por el proceso constantemente. Realmente quería que Rob lo interpretara”, explicó el director de la película en una entrevista con La Nación hace unas semanas.

"En la trama la raza humana está en su peor momento y eso resulta en la idea de que los humanos puedan ser impresos y reimpresos como si fueran pedazos de papel o documentos. No es algo que esté demasiado alejado del mundo en que vivimos ahora. Creo que los jóvenes, especialmente, sienten que existen en circunstancias muy similares a las de Mickey”, detalló.

Embed - Mickey 17 | Tráiler Oficial | Doblado

Blancanieves, la adaptación del clásico de Disney

El clásico Blancanieves y los siete enanitos del año 1937 se estrena en los cines el próximo 20 de marzo con una gran reversión.

Este proyecto, que fue anunciado en 2016, es una de las adaptaciones más esperadas de quienes siguen los remakes de Disney.

image.png

Blancanieves será interpretada por Rachel Zegler, quien es conocida por su papel en el remake de West Side Story. El director de la película, Marc Webb, elogió las habilidades vocales, fuerza y optimismo de la actriz. Por otro lado, la Reina Malvada será interpretada por Gal Gadot. Junto a ellas, también estarán Martin Klebba como Grumpy y al actor Andrew Burnap, quien interpretará a un personaje completamente nuevo creado para esta película.

En relación al papel clave que tiene la música en este largometraje, será el dúo de compositores Benj Pasek y Justin Paul, ganadores del Oscar y Tony por su trabajo en La La Land y Dear Evan Hansen, quienes se encargarán de crear nuevas canciones para esta versión.