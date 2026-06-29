Misteriosa desaparición de un turista en las Cataratas del Iguazú: los objetos que encontraron

Se lleva a cabo un intenso operativo y rastrillajes. La búsqueda comenzó tras un hallazgo en las pasarelas.

La Justicia ordenó la intervención de distintas fuerzas de seguridad para esclarecer lo sucedido, mientras continúan los rastrillajes.

Un gran operativo se desarrolla en el Parque Nacional Iguazú , ante la aparición de varios objetos en las pasarelas de las cataratas . Y ahora se investiga una misteriosa desaparición.

La búsqueda comenzó este domingo a la mañana en el área del circuito de la Garganta del Diablo , cuando personal de Parques Nacionales informó sobre la presencia de diversos objetos abandonados sobre la pasarela.

Al llegar al lugar, efectivos policiales y especialistas de la Policía Científica realizaron las primeras pericias.

Según precisaron medios locales, entre los elementos encontrados había un teléfono celular, un Documento Nacional de Identidad (DNI), 40 mil pesos en efectivo, anteojos, una campera, medias, una remera y un manuscrito, aparentemente escrito en inglés, que presentaba deterioro por la acción del agua.

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Misteriosa desaparición en las Cataratas: quién es el joven desaparecido

Fuentes oficiales confirmaron que el DNI pertenece a Mariano Ariel Sierra, de 31 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Cañuelas.

El turista de 31 años es intensamente buscado luego de que sus pertenencias fueran encontradas este domingo, sobre la pasarela de la Garganta del Diablo.

Ante esta situación, la Justicia ordenó la intervención de distintas fuerzas de seguridad para esclarecer lo sucedido, mientras continúan los rastrillajes en la zona.

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Según las primeras precisiones, el turista había ingresado al Parque Nacional Iguazú durante el mediodía del sábado. Además, se confirmó que se encontraba alojado en un hotel de Puerto Iguazú desde el pasado 25 de junio.

Ante esta confirmación, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención al Juzgado competente para avanzar con la investigación.

Las tareas de búsqueda continúan en la zona con la participación de efectivos policiales, personal de la Prefectura Naval Argentina y otros organismos.

Video: se le cayó el celular en las Cataratas del Iguazú y se tiró de la pasarela para recuperarlo

Las Cataratas del Iguazú son uno de los destinos turísticos más visitados de Sudamérica y cuentan con estrictas medidas de seguridad. Una escena tan peligrosa como insólita se vivió en las Cataratas del Iguazú hace algunas semanas.

Un turista decidió arriesgar su vida para recuperar un celular que se le había caído durante el recorrido por las pasarelas del parque.

La secuencia quedó registrada por otros visitantes y rápidamente un video se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes puede verse cómo el hombre abandona el circuito habilitado, supera una barrera de protección y desciende hacia una zona de riesgo ubicada junto a los saltos de agua.

El episodio ocurrió del lado brasileño de las cataratas, provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar y volvió a poner el foco sobre la importancia de respetar las normas de seguridad en uno de los principales atractivos turísticos de Sudamérica.

Cataratas del Iguazú: se le cayó su celular y se tiró al agua para recuperarlo

El hombre cruzó la baranda de seguridad y descendió hacia una zona especialmente peligrosa, donde el terreno húmedo y la cercanía con el agua aumentan considerablemente el riesgo de accidentes. Tras algunos segundos de tensión logró localizar el teléfono y recuperarlo. Sin embargo, la maniobra no había terminado.

Luego de recoger el celular, volvió a trepar la estructura de protección para regresar a la pasarela y reincorporarse al recorrido turístico. Durante toda la secuencia, decenas de personas siguieron la escena con preocupación.