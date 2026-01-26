Masacre en México: un grupo comando mató a 11 personas en una cancha de fútbol

El ataque ocurrió en Salamanca, al término de un encuentro deportivo. Además de las víctimas fatales, hubo heridos graves.

La dimensión de la masacre en la cancha de fútbol de Guanajuato fue confirmada por el alcalde.

Un grupo comando arremetió contra un grupo de personas que participaba de un partido de fútbol en el estado de Guanajuato, en México , y asesinó a tiros a 11 de ellas, en el marco de una masacre que profundizó la preocupación de las autoridades.

El hecho, que también causó al menos una docena de heridos , algunos de ellos de gravedad, ocurrió específicamente en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, en el centro-oeste de México.

El tiroteo se produjo alrededor de las 17.30, hora local, cuando finalizaba un encuentro deportivo en una cancha de fútbol donde se encontraban reunidas familias y vecinos .

El alcalde de Salamanca, César Prieto, dijo que el grupo armado irrumpió en el lugar y abrió fuego de manera directa contra los asistentes. Además, el funcionario informó que 10 personas murieron en el lugar del ataque y una más falleció posteriormente en un hospital.

En paralelo, aseguró que 12 personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer y un menor de edad. Se confirmó, además, que al menos seis heridos continuaban bajo atención médica en la madrugada de este lunes.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el inicio inmediato de una investigación penal por el ataque armado.

Así fue el ataque del grupo armado

En su mensaje, publicado en las redes sociales, Prieto sostuvo que el hecho se produjo “después de un encuentro en el cual se encontraban conviviendo las personas”. En ese momento, dijo, “un comando armado llegó y atacó a estas personas”.

El funcionario municipal vinculó el episodio con otros hechos recientes ocurridos en la región. Indicó, por caso, que el sábado previo cinco personas fueron asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores.

También destacó que días antes se registró una amenaza con un artefacto explosivo frente a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca, que fue desactivada con intervención del Gobierno federal.

México 2 Según fuentes oficiales, el grupo armado irrumpió en la cancha y abrió fuego de manera directa contra los presentes.

Prieto señaló además que Salamanca cumple un rol estratégico como polo energético e industrial. En ese contexto, afirmó que existen grupos criminales que buscan "someter a la autoridad", lo cual, advirtió, "no van a lograr".

Una ola de violencia que preocupa y el llamado a la presidenta

Prieto no ocultó su preocupación por esa seguidilla de hechos violentos no solo en su ciudad, sino en todo el Estado.

“Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el Estado y particularmente en Salamanca”, manifestó.

Luego, le habló directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora.

“Quiero reconocer que hemos tenido el apoyo tanto de la Federación como del Estado, como nunca se había tenido, y por eso aprovecho para hacerle un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a la Gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salamantinos, es una tarea conjunta, vamos a salir adelante y se va a dar con los responsables", expresó.

El repudio de la Fiscalía de Guanajuato

En un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato también dio detalles del incidente y manifestó su repudio por lo sucedido.

“Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía desplegó agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y personal pericial, quienes llevaron a cabo el procesamiento del lugar, el levantamiento de indicios, la elaboración de dictámenes periciales y las diligencias ministeriales correspondientes”, indicó el texto.

Luego, se enfatizó: “La Fiscalía General del Estado repudia enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social”.

México 3 Tras la masacre, el alcalde le pidió apoyo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para recuperar la paz.

También dio cuenta de la posibilidad de que existieran más víctimas, basadas en el testimonio de familiares de las víctimas, aunque aclaró que ese dato no pudo ser verificado.

El ataque en Loma de Flores no es el primer hecho armado registrado durante un partido de fútbol en Salamanca. En abril de 2025, un comando armado irrumpió en una cancha de la comunidad de Cárdenas y asesinó a cuatro personas. Un mes antes, otras tres murieron tras un tiroteo en un campo deportivo en la comunidad de Zapote Negro.

El reciente caso se convirtió en una de las matanzas más graves registradas en Guanajuato en los últimos años. En junio de 2025, 12 personas murieron y 20 resultaron heridas tras un ataque armado durante una fiesta patronal en el municipio de Irapuato.

De acuerdo con datos del Gobierno federal, Guanajuato fue el estado con más homicidios en México durante 2025, con más de 2.500 casos registrados.