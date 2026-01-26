Naufragio en Filipinas: víctimas fatales, cientos de rescatados y un desesperado pedido de ayuda

Un ferry se hundió cerca de Basilán con más de 350 personas a bordo, luego de reportar fallas técnicas. La búsqueda contrarreloj.

El naufragio se produjo cuando el ferry navegaba hacia la isla de Jolo, en la provincia de Sulu, en Filipinas.

Un ferry que transportaba a más de 350 personas se hundió durante la madrugada del lunes en el sur de Filipinas . El naufragio dejó un saldo de al menos 18 personas muertas , 24 desaparecidas y más de 300 sobrevivientes rescatados.

La embarcación involucrada fue identificada como el M/V Trisha Kerstin 3, un transbordador de carga y pasajeros que navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga hacia la isla de Jolo, en la provincia de Sulu.

Según confirmaron autoridades de la guardia costera, viajaban 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando el buque comenzó a experimentar problemas técnicos y terminó hundiéndose en el mar, poco después de la medianoche, unos kilómetros al este de la isla de Baluk-Baluk, en la provincia de Basilán.

De acuerdo con la información oficial, el ferry emitió una señal de alerta a la 1.50 hora local (17.50 GMT del domingo), aproximadamente cuatro horas después de haber zarpado desde el suroeste de la isla de Mindanao.

“Desde el momento en que recibimos la llamada de socorro, activamos de inmediato nuestras medidas de respuesta rápida y desplegamos todas las embarcaciones disponibles en la zona”, expresó la empresa que operaba la embarcación, en un comunicado oficial.

Las tareas de rescate permitieron salvar al menos a 316 personas, aunque los equipos continuaban buscando a los desaparecidos.

La guardia costera informó que la embarcación no se encontraba sobrecargada y que el clima era favorable al momento del incidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gazareportes_ve/status/2015698304261099878&partner=&hide_thread=false Hay al menos 13 muertos por el hundimiento de un ferry al sur de #Filipinas.



El ferry, que viajaba con más de 300 personas a bordo, se hundió por la madrugada en aguas de la provincia insular filipina de Basilan, ubicada en el sur del país, informó la agencia de noticias… pic.twitter.com/tlUkg9XMLp — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) January 26, 2026

Una rescatista que participaba en las operaciones en Basilán explicó en declaraciones a medios locales que los servicios de emergencia enfrentaron dificultades por la cantidad de sobrevivientes que llegaron en forma simultánea.

“El desafío realmente es la cantidad de pacientes que están llegando. Tenemos poco personal de momento”, indicó. Según precisó, 18 personas debieron ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Un video difundido en Facebook muestra a sobrevivientes pidiendo ayuda en la oscuridad tras el hundimiento, mientras flotaban en el mar a la espera de ser rescatados.

Un amplio operativo de búsqueda

El comandante de la guardia costera, Romel Dua, informó que un oficial de seguridad de la institución que se encontraba a bordo del ferry fue quien dio la primera alerta. “Había un oficial de seguridad de la guardia costera a bordo y fue el primero en llamarnos para alertarnos y desplegar embarcaciones de rescate”, declaró, al tiempo que confirmó que el agente sobrevivió.

En el operativo participan buques de la guardia costera y de la Marina, un avión de vigilancia, un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea y flotas de barcos pesqueros locales.

Filipinas 2 Tras el naufragio se desplegó un amplio operativo para rescatar a sobrevivientes.

El gobernador de Basilán, Mujiv Hataman, informó que varios sobrevivientes y cuerpos fueron trasladados al puerto de Isabela, capital provincial. “Recibo a 37 personas aquí en el muelle. Lamentablemente, dos fallecieron”, declaró desde el lugar.

Las autoridades locales difundieron una lista parcial de las personas identificadas a bordo del ferry. Todas eran de nacionalidad filipina y había al menos una mujer y un bebé de seis meses entre las víctimas fatales.

El desesperado pedido de ayuda antes de la tragedia

En medio del operativo de rescate, familiares de los pasajeros difundieron pedidos públicos para obtener información sobre personas que permanecen desaparecidas. Uno de ellos fue el de un familiar del cadete Kyle Punsalang, quien se encontraba de servicio al momento del incidente.

En su último contacto con la familia, a las 0:56 del lunes, el marino escribió: “Estamos llenos de pasajeros. Totalmente llenos. Mayormente musulmanes. Viajamos a Julu” y luego envió un segundo mensaje: “Nuestro barco volcó. ¡Ayuda!”.

Embed - JP Punsalang - To all people who might see this post, I...

Su hermano acudió a Facebook para solicitar datos sobre el paradero del joven marino. “A todos los que puedan ver esta publicación, les solicito humildemente su ayuda si tienen contactos de las Unidades Gubernamentales de Guerra (UGL) de Zamboanga e Isabela de Basilan con respecto al paradero de mi hermano". Dijo, además, que Kyle los contactaba “regularmente”.

Sin pistas sobre las causas del naufragio

Las autoridades informaron que la causa del naufragio aún no fue determinada. “No podemos decir por ahora la causa del naufragio”, señaló Dua, quien precisó que el hecho se encuentra bajo investigación.

Filipinas, un archipiélago de más de 7.000 islas y 116 millones de habitantes, registra accidentes marítimos vinculados al transporte interinsular de manera frecuente. Por caso, en 2023 el incendio en un ferry en el sur del país provocó la muerte de más de 30 personas.

De todas formas, el peor desastre naval de su historia ocurrió en 1987, cuando el transbordador Doña Paz se hundió tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas.