Alex Honnold escaló el Taipei 101 sin protección: imágenes impactantes

El escalador estadounidense completó el ascenso de 508 del rascacielos sin cuerdas ni arnés, en una transmisión en vivo que duró más de una hora y media.

Alex Honnold volvió a desafiar los límites de la escalada extrema al trepar sin ningún sistema de seguridad los 508 metros del Taipei 101 . La hazaña, realizada en pleno centro de Taipéi y emitida por Netflix , combinó destreza física, concentración y un riesgo permanente.

El ascenso estuvo programado para las 9:00 de la mañana del domingo, hora local en la capital taiwanesa.

Alex llegó a la cima de la torre en 1:31:40 , menos del tiempo asignado de dos horas creado para la transmisión de Netflix. De pie en lo más alto de la estructura, se tomó una selfie para destacar un logro que probablemente ningún otro escalador podrá alcanzar.

Al llegar a la parte superior de la torre con anillos, Alex Honnold se aferró únicamente con sus piernas, dejando ir sus manos.

Proyecto nuevo

Tenía las piernas bien agarradas y, como señaló Emily Harrington, era una oportunidad para descansar. Pero en ese momento decisivo, él prefirió soltarse y dejar los brazos colgando, lo que causó gritos de los asistentes.

Durante todo el recorrido, Honnold no se distrajo por los espectadores que le tomaban fotografías desde dentro del Taipei 101 mientras escalaba.

Impresiones de la hazaña

En la conferencia de prensa posterior a la heroica escalada, que le llevó 1 hora, 31 minutos y 40 segundos, Honnold reflexionó que “el tiempo es finito” y animó a las personas a “utilizarlo de la mejor manera”. Añadió: “Si trabajas muy duro... puedes hacer cosas difíciles”.

Alex Honnold. (2)

“Fue una vista increíble, qué día tan hermoso”, mencionó después. “Había mucho viento, así que pensé: ‘No te caigas de la torre’. Intentaba mantener el equilibrio. Pero fue una posición increíble, una forma hermosa de ver Taipéi”.

La trasmisión de Netflix

El desafío “Skyscraper Live” (Rascacielos en Vivo), que estaba previsto transmitirse en directo el sábado por Netflix, fue postergado debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Cabe destacar que la torre se inauguró oficialmente el 31 de diciembre de 2004, después de haber sido construida entre 1999 y 2004. El edificio fue el más alto del mundo desde su inauguración hasta 2009.

La presidenta de Taipei 101, Janet Chia, expresó el sábado en Threads que le resultó conmovedor saber que fanáticos habían viajado desde Singapur, Hong Kong y el sur de Taiwán para presenciar la escalada, y ofreció disculpas por la demora en la realización del evento.

¿Quién es Alex Honnold?

Alex Honnold, nacido en 1985 en Sacramento, California, comenzó a escalar a los cinco años en un gimnasio local, alentado por sus padres y motivado por su curiosidad.

Alex Honnold.

Durante su adolescencia, la escalada se convirtió en su principal pasión. Abandonó brevemente la universidad para dedicarse de lleno a explorar distintas paredes rocosas de Estados Unidos, viviendo en una camioneta mientras recorría los principales parques nacionales y zonas de escalada.

Reconocido mundialmente por sus ascensos en escalada libre, Honnold se ha especializado en rutas de gran dificultad y exposición.

El documental Free Solo, ganador del Oscar y producido por National Geographic, lo catapultó a la fama al documentar su ascenso a la ruta “Freerider” en El Capitán, dentro del Parque Nacional de Yosemite.

“Me emocioné mucho con la idea, pero miraba lo alto que es El Capitán y pensaba: ‘Oh... ni pensarlo’. Realmente comencé a planear la escalada hace aproximadamente un año y medio”, relató en declaraciones recogidas por Men’s Journal.

Alex Honnold. (1)

Tras completar la escalada, resumió: “Honestamente, creo que este es el momento en que me he sentido más satisfecho. Fue exactamente lo que esperaba. Me sentí muy bien. Salió prácticamente perfecto”.

Entre sus otras escaladas más destacadas figuran la ascensión en escalada libre de la cara noroeste de la Half Dome (Yosemite), realizada en 2008 en unas horas y sin ningún tipo de protección, y la travesía del Fitz Roy en la Patagonia junto a Tommy Caldwell, completada en 2014 en una de las jornadas más exigentes de su carrera.

También sobresale su récord en la travesía de la triple corona de Yosemite (Montañas Watkins, El Capitán y Half Dome), completada en menos de 24 horas.