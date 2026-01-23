El mejor escalador del mundo busca trepar el rascacielos Taipei 101 y será transmitido por Netflix en vivo

El estadounidense intentará trepar sin cuerdas ni protección los 508 metros de la torre. Riesgo, espectáculo y debate sobre los límites del streaming en vivo.

El reconocido escalador estadounidense Alex Honnold se prepara para una de las hazañas más esperadas del mundo del deporte y el entretenimiento: escalar sin cuerdas ni arneses el icónico rascacielos Taipei 101 , de 508 metros y 101 pisos, en un intento transmitido en vivo por Netflix . El evento, titulado Skyscraper Live, se llevará a cabo este viernes 23 de enero de 2026 y podrá seguirse en tiempo real desde la plataforma de streaming en múltiples países.

La transmisión comenzará el 23 de enero por la noche en varios países de Latinoamérica , incluyendo Argentina a las 22:00 (hora local), mientras que en España será en la madrugada del sábado 24 de enero a las 02:00 . Para observar el ascenso completo, los espectadores deberán acceder a Netflix con una suscripción activa desde cualquier dispositivo compatible.

A diferencia de los documentales tradicionales, la emisión no estará pregrabada ni editada: será en tiempo real , con un ligero retraso de seguridad para la transmisión de unos segundos, una medida implementada por la producción para evitar que posibles incidentes graves queden en pantalla.

Durante aproximadamente dos horas, Netflix ofrecerá no solo la escalada en sí, sino también comentarios de expertos, análisis técnico y tomas aéreas que permitirán seguir cada tramo del ascenso de Honnold y comprender los desafíos que enfrentará a medida que sube por la estructura.

Alex Honnold (2)

Los detalles del ascenso: estructura, técnica y riesgos

El Taipei 101, situado en la capital de Taiwán, no fue diseñado para ser escalado, lo que convierte este desafío en algo inusual incluso para un experto de la talla de Honnold. La fachada del edificio presenta una serie de “secciones de caja” o segmentos con ligeros salientes cada ocho pisos, que funcionan como “descansos” naturales y que el escalador intentará aprovechar como puntos de paso entre tramos exigentes.

Aunque algunos segmentos de la fachada son técnicamente más sencillos que una pared de roca natural, la constante exposición al viento, la altura extrema y la ausencia de cualquier sistema de seguridad elevan el nivel de riesgo a límites inusitados para una transmisión en vivo.

Taipei 101

Por esta razón, la producción de Skyscraper Live ha previsto un retraso de 10 segundos en la transmisión que permitirá cortar la emisión si se presenta una situación crítica, y también incluirá panelistas que contextualizarán los avances cuando estén fuera del campo visual directo de las cámaras.

Controversias y expectativas

La inminente escalada ha generado opiniones divididas. Por un lado, muchos aficionados ven en esta transmisión un espectáculo único: combinar la adrenalina de una proeza extrema con la cobertura en vivo de una plataforma global. Por otro, expertos y parte de la comunidad de escaladores y medios han cuestionado la ética de convertir un acto potencialmente mortal en un evento de entretenimiento televisivo. Alegan que la difusión de riesgos tan elevados podría incentivar imitaciones peligrosas o banalizar el peligro inherente al free solo.

A pesar de estos debates, la expectación es alta: será la primera vez que un escalador intente un desafío de este tipo en una estructura moderna urbana ante millones de espectadores en tiempo real.

Quién es Alex Honnold

Alex Honnold es un escalador profesional estadounidense que se ha ganado reconocimiento mundial por especializarse en la modalidad free solo, es decir, escalar sin cuerdas, arneses u otros sistemas de seguridad. Su nombre trascendió globalmente en 2018 con el documental Free Solo, que documentó su ascenso sin cuerdas de El Capitán, un monolito de más de 900 metros en el Parque Nacional Yosemite, proeza que le valió un Premio Oscar al mejor documental.

Alex Honnold

A lo largo de su carrera, Honnold ha realizado numerosos ascensos de alta dificultad y se ha caracterizado por su rigor técnico, preparación física y gestión del miedo, factores fundamentales para afrontar desafíos extremos como el que ahora emprende en Taiwán. Más allá de su carrera deportiva, también es conocido por su participación en iniciativas filantrópicas vinculadas al medio ambiente y el uso sostenible de la energía, aunque en esta ocasión su hazaña se centra en un reto que combina deportividad, espectáculo y un alto grado de incertidumbre ante un público global.